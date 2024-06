Serie D, il pratese Lorenzo Chiti riparte dalla Luparense

Prato, 27 giugno 2024 - Un suo gol si era rivelato decisivo per far sì che il San Donato Tavarnelle conquistasse la salvezza in anticipo, poche settimane fa. Ma una stagione da titolarissimo, nel corso della quale non ha impiegato molto a diventare un punto-cardine della squadra, non gli è bastata per tornare fra i professionisti: Lorenzo Chiti rimarrà in D, anche se proverà a risalire con il suo nuovo club. Il centrale difensivo pratese ha infatti firmato un contratto con la Luparense, la società sportiva di San Martino di Lupari (Padova) ai nastri di partenza della Serie D 2024/25. Il giocatore classe 2001 ha messo a referto nel corso della sua carriera anche 20 presenze in Serie C con l'Aquila Montevarchi, dopo aver vestito (sempre in terza divisione) la casacca dell'Avellino. Nel suo palmarès figurano due edizioni della Coppa Italia Primavera conquistate ai tempi delle giovanili della Fiorentina, anche se non ha mai avuto modo di esordire con la prima squadra gigliata. A ventitré anni compiuti lo scorso gennaio, Chiti ha ad ogni modo ampi margini di miglioramento e sogna il ritorno fra i “pro”: chissà che non possa conquistarlo con il sodalizio veneto. “La scelta di venire a San Martino è nata quando mi hanno chiamato il direttore sportivo e il mister: mi hanno proposto di fare parte di questo progetto ed io ho accettato con entusiasmo, vista soprattutto la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato da subito – ha detto il diretto interessato in sede di presentazione - personalmente mi aspetto di trovare un ambiente ideale per dare il meglio di me, in una società ambiziosa dove vorrei vincere. Proveremo a fare un campionato di alta classifica”.

G.F.