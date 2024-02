Serie "D» - Il punto. Il Ghiviborgo ora può sognare. Lelli: "Non guardiamo la classifica»

Non gioca la sua migliore partita, ma alla fine vince e sale in classifica il Ghiviborgo. Decima affermazione casalinga su undici gare. I ragazzi di Lelli agganciano Tau e Seravezza al quinto posto a 39 punti: un gran risultato che premia l’ottimo lavoro svolto da uno staff tecnico di prim’ordine, attento ai dettagli e costantamente proiettato a migliorare le prestazioni fisiche e tecniche di tutto il gruppo. "Sono chiaramente felice di questa vittoria – commenta l’allenatore – : in casa facciamo la differenza; qui sul sintetico si può giocare bene palla a terra e noi cerchiamo sempre di mettere in risalto le nostre qualità".

Contro il Ponsacco è stato più difficile del previsto?

"Loro hanno fatto un bella gara dal primo all’ultimo minuto, non hanno mai mollato ed è sorprendente che siano all’ultimo posto. Meriti al Ponsacco che ci ha reso la vita dura, in particolare sul 3 a 2, facendoci soffrire per una ventina di minuti; ma anche ai miei ragazzi che hanno tenuto bene, per, poi, chiudere la sfida. Tre punti importanti che ci avvicinano all’obiettivo di inizio stagione, la salvezza; poi vedremo".

La classifica è veramente bella: ora quali obiettivi per il Ghiviborgo?

"Non la guardiamo. Andiamo avanti di partita in partita, cercando sempre la prestazione ed il risultato; poi, sarà il campo a dire dove arriveremo".

Il tecnico chiude con una precisazione: "Un plauso a tutti ed un parola in più per il nostro portiere Becchi, ragazzo splendido, che in passato ha pagato la nostra idea di gioco, commettendo alcuni errori sulla ripartenza dal basso. Contro il Ponsacco ha disputato un’ottima gara, sia in fase difensiva che nella costruzione, concedendoci, spesso, la superiorità numerica. Ci tengo a dirlo, visto che a volte è stato ingiustamente criticato, anche se ha sempre dimostrato sul campo le sue grandi qualità".

Flavio Berlingacci