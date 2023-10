Serie "D» - Il punto. Lelli: "Il Ghiviborgo non ha fallito la prestazione. Ci hanno condannato soltanto gli episodi»

Tornato sconfitto dalla lunga e difficile trasferta di Piancastagnaio, il Ghiviborgo analizza con lucidità una battuta d’arresto che poteva essere messa in preventivo, viste le qualità tecniche della Pianese che, non a caso, comanda da sola la classifica del girone "E".

Il trainer Lelli commenta così la prova dei suoi ragazzi. "Primo tempo – dichiara – molto tattico ed equilibrato, con la gara sbloccata solo da un episodio, un rigore nato da un nostro errore. Fino a quel momento la squadra aveva tenuto bene il campo, contro una formazione che è una delle più quotate del campionato e in un ambiente e su un campo difficilissimi per tutti. C’è, poi, stata una buona reazione ed abbiamo avuto, con Carcani, la palla del pareggio, senza, però, concretizzare. Nella ripresa ci abbiamo provato fin da subito, ma siamo stati infilati in ripartenza, andando sotto di due reti".

"A quel punto – ammette il trainer – era veramente impresa ardua riequilibrare le sorti della sfida. Ho provato, con diversi cambi, a trovare la scintilla giusta ed in realtà siamo pure andati vicini a rientrare in partita, rischiando, però, anche di prendere il terzo gol. Nel finale Poli è riuscito ad accorciare le distanze, ma ormai era troppo tardi. Torniamo a mani vuote, anche se la prestazione c’è stata e solo gli episodi hanno deciso la gara".

L’allenatore dei colchoneros è amareggiato, ma accetta la sconfitta, con la consapevolezza di aver fatto le cose giuste. Ora è il momento di una settimana più tranquilla, per preparare bene il derby casalingo di domenica prossima, contro il Real Forte Querceta in crisi.

Flavio Berlingacci