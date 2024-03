Serie "D» - Il punto. Lelli: "Il Ghiviborgo non si è espresso come sa. Ma il derby è stato deciso molto dagli episodi»

Un Ghiviborgo apparso sotto tono rispetto ad altre partite ha incassato, domenica scorsa, la sua terza sconfitta interna di questo campionato. Uno stop, però, che non inficia la bella stagione dei colchoneros, ma che giunge inaspettato, contro un avversario in lotta per non retrocedere, probabilmente con più "fame" e maggior bisogno di punti. L’Aquila Montevarchi ha, infatti, pressato e messo subito in difficoltà i ragazzi di Lelli che analizza con equilibrio e onestà la prova dei suoi.

"Non siamo riusciti a esprimerci come altre volte – ammette il tecnico – , contro una squadra che ha approcciato meglio la partita, venendoci a pressare alto. Abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio dai nostri avversari. Nella ripresa siamo andati decisamente meglio, riuscendo subito a pareggiare. Poi hanno deciso gli episodi: sia il Montevarchi che il Ghiviborgo potevano passare in vantaggio; loro sono stati più pratici ed hanno realizzato la rete decisiva, fra l’altro molto bella. Ci abbiamo, comunque, provato fino al termine ad evitare la sconfitta: purtroppo non ci siamo riusciti".

"Francamente il pari ci poteva stare – chiude Lelli – , ma il loro successo è legittimo". A completare la domenica negativa della compagine della Media Valle del Serchio anche l’espulsione di Lepri al 91’, un "rosso" forse troppo severo per un fallo da dietro che priverà il Ghivi di una pedina fondamentale per la prossima gara, domenica, sul campo del San Donato Tavarnelle. Assenti anche gli infortunati Romano, Saidi e Vecchi che difficilemte verrannno recuperati.

Flavio Berlingacci