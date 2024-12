Serie D, il punto sulla rosa rossoblù

Le prime settimane del nuovo anno dovrebbero riconsegnare al Montevarchi un giocatore il cui recupero dal lungo infortunio equivale a piazzare un colpo significativo di mercato. Sì, perché il difensore centrale Christian Farini, ai box dal 18 agosto, come recitava il primo referto medico, "per la frattura metaepifisaria distale della tibia con interessamento del malleolo posteriore della caviglia destra", sta completando la convalescenza e tra qualche domenica sarà in grado di rispondere "presente" alle convocazioni di Atos Rigucci. Un allenatore che nello scorso torneo, al timone della Sangiovannese, ha mostrato di apprezzare moltissimo le doti tecniche e agonistiche del giovane bibbienese, pupillo del direttore sportivo Donello Resti e con trascorsi anche nelle giovanili di Gavorrano e Terranuova. Con il Marzocco, fu impiegato in tutte e 21 le giornate della gestione Rigucci, subentrato a Bencivenni il 21 novembre 2023. Per inciso, il 5 gennaio, saranno passati quattro mesi esatti dall’operazione chirurgica sostenuta da Farini per la riduzione della frattura e durante l’assenza forzata dal campo ha sempre seguito da vicino le vicende dei campagni, confortato nel cammino verso la piena guarigione dall’affetto dei tifosi e dal sostegno della dirigenza.

Il rientro del calciatore casentinese consentirebbe al trainer fiorentino dei rossoblù di variare all’occorrenza l’assetto della retroguardia, alternando il modulo a quattro con quello a tre. A proposito di difensori, va ricordato che domenica prossima con la Flaminia nel primo dei due impegni consecutivi d’inizio 2025 al Brilli Peri - l’altro sarà il 12 gennaio con il Siena – mancherà tra gli aquilotti il capitano Sean Martinelli, riportato dopo il cambio tecnico nel ruolo naturale di esterno sinistro. Saranno le sedute di preparazione post Capodanno, fin dall’allenamento di giovedì 2, a chiarire chi sarà il sostituto. Ad oggi il ballottaggio è tra Artini e Ficini. Nel girone di ritorno, infine, il Montevarchi ripartirà dai 22 punti in classifica, frutto di 6 vittorie e 4 pareggi, mentre le sconfitte sono state 7. In rete 22 volte, i valdarnesi hanno subito 24 gol.

Giustino Bonci