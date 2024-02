Serie "D» - Il punto. Venturi: "Fino all’espulsione il Tau era in partita. Ma il ko nel derby nulla cambia al nostro cammino»

Per il Tau una sconfitta che non cambia nulla. Rimane il campionato di vertice, in zona play-off. Ovviamente c’è il rammarico di non aver strappato un risultato positivo contro la corazzata Livorno. Poche occasioni da ambo le parti. Gli episodi, poi, hanno girato verso la costa tirrenica.

"Fino all’espulsione siamo stati in partita – commenta Venturi –; l’equilibrio si è rotto con il rosso a Zini. Il risultato più giusto era il pareggio, l’inferiorità numerica ci ha condizionato, siamo anche calati fisicamente. La partita? Fino al rigore del Livorno eravamo messi meglio noi, sia come gestione della palla, sia come occasioni. Ci siamo, forse, abbassati e, nel secondo tempo, abbiamo preso un gol evitabile. Usciamo a testa alta: abbiamo una “rosa” giovane, una società che ha investito su di loro. Il match era molto più importante per il Livorno che ha compiuto investimenti importanti. I labronici, il Grosseto, il Gavorrano, il Seravezza e la Pianese si giocheranno il campionato, il primato non fa per noi".

"Continuiamo a disputare la nostra stagione come abbiamo fatto sino ad ora – prosegue il tecnico – , nella massima serenità, facendo crescere i ragazzi in età verde e, sono serio, siamo sempre più vicini alla salvezza, come numero di punti e dobbiamo essere soddisfatti di quanto realizzato".

Su questo tema Venturi rivela anche un aneddoto: "L’attaccante del Livorno Giordani ci ha detto che rimandiamo la salvezza alla prossima settimana: lui lo ha detto in senso ironico, invece per me è proprio così; quando saremo sopra i 40 punti vedremo".

Massimo Stefanini