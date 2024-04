Serie D: il Real Forte Querceta. Serve un’impresa a Grosseto. Impegno sulla carta proibitivo

Rivitalizzato dal successo sul Vivi Altotevere Sansepolcro, il Real Forte Querceta cerca l’impresa a Grosseto (ore 15), in una delicata sfida tra chi si gioca le ultime speranze di conquistare il primo posto e chi lotta per la salvezza. Sulla carta l’impegno è proibitivo: il Grosseto viene da nove risultati utili e domenica è andato a vincere sul campo della Pianese; ma come ricorda Francesco Buglio, ogni gara inizia dallo 0-0. "Siamo consapevoli di affrontare una squadra importante - dichiara il tecnico del Real Forte Querceta - ma non partiamo assolutamente battuti. Ci giocheremo le nostre carte, a testa alta e senza timori reverenziali". Nella corsa salvezza, tutto è ancora in gioco: il Real Forte Querceta ha un calendario difficilissimo ma può contare su nuove energie. "A livello mentale e fisico la squadra sta bene - continua Buglio - le sensazioni sono positive anche se abbiamo ancora qualche defezione di troppo. Cosa serve per portare via punti da Grosseto? Grande attenzione e continuità". Buglio recupera Tognarelli e Ndiaye ma difficilmente li rischierà dal primo minuto. Out lo squalificato Giubbolini e gli infortunati Gemmi, Scarpa, Lepri e Bargellini. L’undici titolare non si discosterà più di tanto da quello di una settimana fa, con il dubbio su chi andrà a occupare la casella lasciata vuota da Giubbolini. Partita speciale per Giuliani, che ha vissuto una prima parte di stagione tutt’altro che esaltante a Grosseto: per lui la voglia di dimostrare che nella sua avventura in Maremma avrebbe meritato più spazio.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Meucci, Maccabruni, Masi, Giuliani; Pecchia, Bucchioni, Michelucci; Podestà, Pegollo, Flores Heatley.

Michele Nardini