Serie D. Il San Marino esonera Cascione. Ora è caccia al sostituto

Prima la fiducia confermata, poi l’esonero. Emmanuel Cascione non è più l’allenatore del San Marino. Un esonero arrivato ieri, dopo l’allenamento pomeridiano dei biancazzurri in vista della gara che domenica i titani dovranno giocare davanti al pubblico amico contro il Piacenza. Un esonero, se vogliamo, anche inatteso. Perché il tecnico aveva incassato la fiducia della società subito dopo la gara contro il Sasso Marconi, dopo il quinto ko consecutivo. Evidentemente non è bastato il pareggio dello scorso turno sul campo del Tuttocuoio alla dirigenza biancazzurra per continuare a riporre fiducia nel proprio allenatore.

Che da ieri non lo è più. "A Emmanuel – si legge nella nota del club – vanno il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e dedizione ed i migliori auguri per il suo futuro".

Un capitolo che si chiude. I numeri, di certo, non stanno dalla parte di Cascione. Perché nelle prime 11 giornate di campionato i titani sono riusciti a mettere insieme appena 8 punti. Con il risultato di occupare il penultimo posto della classifica, in condominio con i vicini di casa dello United Riccione e con lo Zenith Prato. Peggio ha fatto soltanto la Sammaurese che di punti ne ha messi in cassa appena quattro. L’avventura di Cascione sulla panchina del San Marino si chiude, così, con due vittorie (quelle una di fila all’altra contro Piacenza e Cittadella Vis Modena), due pareggi (contro Zenith Prato e Tuttocuoio, appunto), e sette sconfitte. Tutte più o meno dolorose. Ora il club del presidente Emiliano Montanari è a caccia di un nuovo allenatore. Un nuovo tecnico che certamente il direttore sportivo Daniele Deoma avrà in mente, se si considera che, nonostante le frasi di circostanza, la panchina di Cascione scotta ormai da settimane.

Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio e già domenica per il match di Acquaviva contro il Piacenza il San Marino potrebbe avere un nuovo timoniere. Per iniziare a invertire la rotta già in questa seconda parte del girone d’andata. Dopo il Piacenza, i titani nell’ordine affronteranno Pistoiese, Sammaurese, Imolese, Forlì e United Riccione. Non esattamente delle passeggiate di salute.