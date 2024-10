Serie D. Il San Marino chiude la porta: ecco l’esperto Branduani

Mercato d’ottobre in casa San Marino. Il primo acquisto del nuovo corso, quello guidato dal direttore sportivo Daniele Deoma approdato sul Titano appena qualche settimana fa al posto di Bollini, è Paolo Branduani. Classe ’89, lombardo, il curriculum del numero uno non ha bisogno di tante presentazioni. Per lui oltre 360 partite tra i professionisti tra serie B e C. Tante le maglie indossate tra le quali spiccano quelle di Albinoleffe, Juve Stabia, Empoli, Spal, Teramo, Catanzaro e Crotone. Ma ciò che spicca più di tutti è la promozione in serie A ottenuta con il club di Ferrara nella stagione 2016-2017. Con la stessa società emiliana aveva precedentemente vinto, in serie C, anche campionato e Supercoppa nella stagione 2015-2016. Campionato di serie C vinto anche nel 2018-2019 con la Juve Stabia. Il nuovo acquisto, già a disposizione di mister Cascione, si è aggregato ai suoi nuovi compagni. E sarà nella lista dei convocati per la gara che i biancazzurri giocheranno mercoledì della prossima settimana, ad Acquaviva, contro il Lentigione. Match che si sarebbe dovuto disputare domani pomeriggio, sempre in Repubblica. Ma che è stato rinviato, e già riprogrammato, per gli impegni con la Nazionale di San Marino di alcuni giocatori della squadra di Cascione.

Appuntamento, quindi, a mercoledì per i novanta minuti decisamente attesi contro la squadra emiliana allenata dall’ex tecnico biancazzurro, il romagnolo Stefano Cassani che proprio la scorsa estate è passato dal Titano all’Emilia. Per quella partita mister Cascione potrà contare anche su Branduani. Domenica regolarmente in campo, invece, per lo United Riccione, pronto a tornare sul campo amico del ’Calbi’. Non sarà una sfida di cartello contro gli emiliani del Progresso, ma sicuramente sarà una sfida fondamentale per la squadra di Beoni che, dopo il successo al debutto, non ha raccimolato quanto avrebbe sperato nelle successive uscite. I novanta minuti tra United Riccione e Progresso saranno diretti dal fischietto della sezione di Mestre, Rehmet Jusufoski. Insieme a lui domani al ’Calbi’ ci saranno anche gli assistenti Davide Eliso di Castellammare di Stabia e Antonio Cafisi della sezione di Nocera Inferiore.