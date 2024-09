Serie D. Il San Marino puntella la difesa con l’italo-venezuelano Maggioli

Dall’attacco alla difesa il nuovo San Marino è ormai definitivamente costruito. Pezzo per pezzo. Dopo aver annunciato l’ingaggio dell’attaccante Tenkorang, i tifani hanno aggiunto una pedina anche alla difesa. Accordo raggiunto con Gianluca Maggioli, centrale di piede sinistro, classe ’99, italo-venezuelano che la passata stagione ha indossato la maglia del Forlì. Maggioli ha una certa esperienza in serie D con le sue 148 presenze collezionate in carriera. Molte delle quali messe insieme proprio in Romagna, con le maglie di United Riccione, Forlì e Sammaurese, ma anche con addosso quella della Triestina. Nelle ultime due stagioni ha anche realizzato 6 reti, 3 con il Forlì e 3 con la Sammaurese. Il nuovo acquisto dei titani è già a disposizione di mister Cascione e sarà a disposizione per il debutto che, per il San Marino, è in programma domenica ad Acquaviva in Coppa Italia contro il Castelfidardo. I marchigiani sono approdati al secondo turno della competizione, dopo aver battuto lo United Riccione di mister Beoni. Fatali i calci di rigore per i romagnoli che, nonostante la rimonta, sono stati costretti a salutare la coppa dopo appena novanta minuti.

Il Riccione così, ora, avrà tutto il tempo necessario per concentrarsi sull’inizio del campionato. Che per i ragazzi della Perla Verde avrà inizio domenica 8 settembre sul campo dello Zenith Prato. Un’altra trasferta, dopo quella di Castelfidardo, dalla quale i biancazzurri sperano di tornare questa volta con il bottino grosso in tasca. Tanto per iniziare bene la stagione. I titani, invece, prima pensano alla coppa, antipasto di una stagione tutta da scoprire. In campionato i biancazzurri della piccola Repubblica inizieranno il proprio cammino sul campo del Tau Altopascio, in provincia di Lucca. Tornando al mercato si potrebbero essere chiusi i movimenti sia in riviera che a San Marino. Con l’arrivo di Maggioli il direttore sportivo Bollini potrebbe aver messo la parola fine alle trattative, almeno per questo periodo estivo. Lo stesso vale per il ds Alunni nella Perla Verde. Con l’arrivo di appena qualche giorno fa di Bontempi, i biancazzurri hanno completato la rosa di giocatori da mettere a disposizione di mister Beoni. Ora non resta che iniziare ad archiviare il calcio d’agosto.