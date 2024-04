Serie D. Il Seravezza torna a vincere. Si riaccende il sogno playoff

mobilieri ponsacco

seravezza Pozzi

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Fischer (39’ st Matteoli), De Vito, Bologna, Regoli, Grea, Bardini, Brondi (25’ st Nieri), Panattoni, Borselli, Sivieri (39’ st Italiano). (A disposizione: Falsettini, Milani, Fratini, Innocenti, Pellegrini, Mogavero). All. Francesco Bozzi.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Salerno, Mannucci (23’ st Lopez Petruzzi), Coly, Ivani (30’ st De Ferdinando); Sforzi (25’ st Brugognone), Granaiola; Mugelli (39’ st Delorie), Putzolu, Camarlinghi; L. Benedetti. (A disposizione: Mariani, Lari, Conti, Sinani, Riccomi). All. Christian Amoroso.

Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia (Daniele Nesi e Michele Poneti di Firenze).

Reti: 14’ pt L. Benedetti (S); 1’ st’ Panattoni (M), 40’ L. Benedetti (S), 45’ Delorie (S).

PONSACCO – Torna alla vittoria rilanciandosi nuovamente per un posto al sole nei playoff il Seravezza che espugna l’ostile Ponsacco con un 3-1 faticato ma meritato, al termine di una vera e propria battaglia.

Amoroso è costretto a rivoluzionare la cerniera mediana perché alla squalifica di Simonetti (col rientro di capitan Granaiola fra i titolari, dopo le cinque panchine di seguito) si somma quella di Bedini che sabato è stato ricoverato in Ospedale per un problema al rene (tempi di recupero incerti). Il Seravezza attacca subito a spron battuto, tenendo un ritmo elevato. Il match lo sblocca il solito Lorenzo Benedetti che, servito da Sforzi con bella palla in profondità su sviluppi di fallo laterale sulla trequarti, fa secco Fontanelli con gran tiro di prima “alla Del Piero“. I versiliesi colpiscono anche un palo col 2005 Sforzi su sviluppi di corenr. Inizia la ripresa e c’è il pari-lampo dei ponsacchini col loro bomber Panattoni (cross dalla sinistra e malinteso tra Coly, Lagomarsini e Ivani con la palla che carambola sulla schiena del biondo terzino verdazzurro).

I padroni di casa allora prendono coraggio e si gettano all’arrembaggio. Lì il Seravezza si spezza un po’ e rischia di andare sotto. Ma coi cambi Amoroso risistema la squadra. Il Seravezza ora subisce il gioco del Ponsacco ma gioca bene in contropiede. E su uno di questi, nel finale, ecco che Granaiola crossa da sinistra per Benedetti che calcia al volo di destro e fa il 2-1 (coi Mobilieri che protestano ritenendolo un “gol-fantasma“). Nel recupero il subentrato 2004 Delorie s’invola palla al piede, supera in dribbling tre avversari e va a segnare il definitivo 3-1.