Serie D, il tecnico commenta l’eliminazione dalla Coppa. Lelli non fa drammi:: "Montevarchi giovane»

"Ridimensionati? Se il Figline avesse vinto 3-0 schiacciandoci nella metà campo forse sarebbe così ma, aldilà degli episodi che hanno inciso eccome, per lunghi tratti è stato il Montevarchi a dominare l’avversario, creando molte occasioni da gol. Certo, si tratta di essere più incisivi e di sbagliare di meno". Nico Lelli (nella foto), il tecnico dell’Aquila eliminata dalla Coppa Italia dal Figline, non getta nel cestino una partita che, fermandosi solo al risultato, parrebbe una clamorosa débacle. Martinelli e soci, invece, sono stati puniti oltre i demeriti e, in fondo, per una squadra ancora cantiere aperto i tre schiaffi, pur dolorosi, a questo punto della stagione, possono produrre persino frutti positivi, facendo tornare la "piazza" con i piedi per terra. "La nostra è una delle rose più giovani del girone – ha ricordato non a caso l’allenatore arrivato dal Ghiviborgo – e i volti nuovi sono tanti, a cominciare da me, dallo staff, dai giocatori. Ci vuole tempo per acquisire la condizione necessaria a sviluppare il gioco che vogliamo proporre e occorre pensare soltanto a crescere con il lavoro".

Che gli aquilotti siano un organico dall’anagrafe verdissima lo conferma lo schieramento di Coppa: nel primo tempo tutti gli undici in campo erano "millennials". Realismo, quindi, ed equilibrio nelle valutazioni è quanto chiede Lelli, rispedendo al mittente le previsioni di qualche sito specializzato che ha messo l’Aquila tra le possibili sorprese in alta classifica. In vista dell’esordio in campionato, domenica prossima a Civita Castellana con la Flaminia dell’ex Nofri, il mister dei rossoblù spera in qualche rientro in difesa, reparto falcidiato con il Figline dalle assenze. E a proposito il club ha comunicato ieri l’ingaggio dalla Fiorentina del difensore esterno Edoardo Sturli, classe 2007, valdarnese di nascita ma cresciuto nel vivaio della Viola. Rescisso, invece, consensualmente, il contratto biennale con il terzino italo – francese Théo Fabio Parrinello che lascia il Valdarno dopo meno di un mese dall’ingaggio.

Giustino Bonci