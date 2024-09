Serie D, il tecnico del Montevarchi ex della partita. Derby speciale per Lelli:: "Siena piazza romantica»

Nel derby toscano di dopodomani a Siena sarà senza dubbio l’ex più atteso. Nico Lelli (nella foto), l’allenatore dell’Aquila, è stato infatti nella città del Palio come vice di Guido Pagliuca e nella stagione 2022-2023 in serie C ne ha fatto le veci in diverse partite, anche per le squalifiche e le espulsioni subite dal mister oggi alla Juve Stabia. Ma come nacque per il rapporto professionale di Lelli a soli 28 anni con la Robur? "Devo dire grazie – racconta il tecnico pisano – proprio a Pagliuca che mi selezionò tra diversi papabili e con lui credo di aver imparato molto. Ricordo con grande affetto una città bellissima e una piazza romantica per il blasone, la serie A in epoche non remote e la stessa collocazione dello stadio, nel cuore del centro storico. Allacciai subito delle relazioni eccellenti con i giocatori e la tifoseria, mentre la dirigenza all’inziio si era dimostrata scettica sulla scelta di un collaboratore così giovane. Al contrario, nonostante in organico ci fossero atleti di grande esperienza, come Paloschi, Favalli o Buglio, solo per citarne alcuni, il feeling con lo spogliatoio fu immediato".

Tra i bianconeri, in quel torneo segnato da gravi problemi societari, c’erano due rossoblù attuali, il centrocampista Alberto Picchi e il difensore centrale Damiano Franco, quest’ultimo recuperato dall’affaticamento muscolare e pronto a mettersi a disposizione per la gara di domenica. Lelli, a proposito, inserisce il Siena tra le quattro – cinque formazioni in grado di ambire al primato: "Dispone di una rosa dall’età media ben più elevata della nostra, con elementi che impiegano un tempo maggiore per entrare in condizione. Dalla Coppa Italia alla prima di campionato, però, ho notato già dei progressi e di conseguenza mi aspetto un avversario in crescita. Lo affronteremo con lo spirito che ci deve sempre caratterizzare, a viso aperto e cercando di imporre il gioco presidiando la metà campo avversaria non con un possesso sterile ma decisi a sfruttare con incisività le occasioni da rete create".

Giustino Bonci