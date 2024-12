Serie D. Il Tuttocuoio blocca la capolista. Ed è l’unico pareggio di giornata

TUTTOCUOIO

1

TAU CALCIO

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Casari Bertona (17’ st Renda), Moretti, Salto, Veron, Benericetti (29’ st Centonze), Fino, Di Natale (29’ st Massaro), Russo (24’ st Sansaro), Lorenzini, Del Rosso. A disp.: Dainelli, Severi, Chiti, Bardini, Pisco. All: Firicano.

TAU CALCIO: Cabella, Zanon, Ivani (1’ st Manetti), Bernardini, Motti, Bongiorni (18’ st Gonzi), Bruzzo (32’ st Limongelli), Sichi (34’ st Lombardo), Meucci, Andolfi, Negro (46’ st Biagioni). A disp.: Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Grossi. All: Venturi.

Arbitro: Balducci di Empoli.

Reti: 34’ pt Di Natale (TU); 2’ st rig. Motti (TA).

Espulso: 24’ st. Veron (TU).

PONTE A EGOLA - L’unico pareggio di giornata è quello del Tuttocuoio, che al Leporaia ha bloccato (1-1) la corsa solitaria della capolista Tau, agganciata in vetta da quel Forlì che due turni fa aveva espugnato il terreno dei pontaegolesi. E’ un punto pesante quello raccolto dalla truppa di Firicano – che ha dimostrato di essere messa alle spalle il periodo no – se non altro perché costretta a giocare in inferiorità numerica gli ultimi 25’ (recupero compreso) per l’espulsione di Veron, avendo di fronte ad un avversario che soprattutto nella prima frazione ha dimostrato di meritate un primato in classifica che dura fin dalla giornata iniziale. Nonostante questo è stata la formazione di casa a scattare per prima in vantaggio, non senza sorpresa a dire il vero, con la seconda rete (la prima su azione) del figlio d’arte Di Natale, che da fuori area ha lasciato partire una conclusione infilatasi nell’angolo alla sinistra di Cabella. Il Tuttocuoio è riuscito a conservare il vantaggio fino al duplice fischio, ma 2’ dopo il rientro in campo Motti è stato steso in area dal debuttante Casari Bertona. Dal dischetto lo stesso attaccante del Tau ha ingannato Carcani con uno "scavino", ristabilendo così una parità numerica che la squadra della presidente Coia ha saputo conservare sino al termine. Risultati 15a giornata girone D: Pistoiese-Forlì 0-2, Imolese-San Marino 2-1, Lentigione-Fiorenzuola 2-1, Piacenza-Riccione 1-0, Prato-Corticella 3-0, Ravenna-Vis Modena 2-1, Sammaurese-Progresso 1-2, Sasso Marconi-Zenith Prato 1-3, Tuttocuoio-Tau Calcio 1-1. Classifica Tau Calcio e Forlì 33 punti, Ravenna e Lentigione 32, Imolese 28, Pistoiese 25, Tuttocuoio 21, Sasso Marconi 19, Vis Modena e Prato 18, Riccione, Piacenza e Progresso 17, Corticella 16, Zenith Prato 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Sammaurese 8.

s.l.