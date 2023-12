Serie d: il venticinquenne aretino affiancherà priore nel reparto avanzato. Arriva l’attaccante per Calori: il Montevarchi ingaggia bomber Rufini dal Figline

MONTEVARCHI

La "rivoluzione d’inverno" in casa Montevarchi entra nel vivo, confermando la scelta del club valdarnese di potenziare l’organico grazie anche all’extra budget messo a disposizione del direttore sportivo Nicola Del Grosso. Ieri è stato ufficializzato il primo acquisto che porta alla corte di Simone Calori l’attaccante del Figline Christian Rufini. Aretino di nascita, 25 anni, ha alle spalle la parentesi nella Under 19 del Cesena, prima di vestire le maglie del Ribelle di Castiglione di Ravenna, dei bresciani del Rezzato, di Baldaccio, Bastia, Angelana e Foiano, e di indossare in estate la casacca gialloblù figlinese. Chi lo conosce bene ritiene che possa dare una mano concreta a Edoardo Priore. Rufini non sarà di certo l’unico innesto nella "rosa" dei valdarnesi che, a proposito di punte, ha registrato le partenze degli svincolati Samuele Carnevali, ora in D al Notaresco, e Max Benucci, approdato alla Sangiovannese, e la cessione a titolo definitivo – o meglio il ritorno – di Andrea Jukic, convalescente dall’operazione ad una caviglia, alla Certosa Roma. Nella squadra che milita in Eccellenza della Capitale il calciatore albanese aveva già giocato dal dicembre 2022 all’aprile scorso.

A completare, ad oggi, il lotto dei trasferimenti vanno ricordati il passaggio, anche in questo caso in via definitiva, alla Sansovino del difensore del 2005 Marco Calosci, ex capitano della Primavera 4 rossoblù, e del suo coetaneo, il centrocampista Alessandro Morozzi, in prestito alla Fortis Juventus. Addii che, tuttavia, saranno bilanciati a breve da altri arrivi che, sperano dirigenza e tifosi, dovrebbero consentire al Montevarchi di ritrovare una classifica ben diversa dall’attuale e in linea con le attese d’inizio stagione. Domenica, intanto, trasferta a Orvieto.

Giustino Bonci