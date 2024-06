Serie D. Il Victor cambia nome. Belli nuovo mister della Juniores

Il Victor San Marino diventa ufficialmente San Marino calcio. Nei giorni scorsi il nuovo presidente del club Emiliano Montanari è salito sul Titano per mettere tutte le firme necessarie per il definitivo cambio di denominazione sociale. "Un passaggio fondamentale – dicono dal club biancazzurro – in vista dell’imminente scadenza dell’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Ora tutte è pronto per procedere visto che la parte finanziaria, legata ai pagamenti federali dei tesserati, era già stata sanata da oltre due settimane". Il presidente Montanari ha colto l’occasione anche per incontrare per la prima volta il nuovo allenatore del San Marino, Emmanuel Cascione. Un incontro nel quale, insieme al direttore sportivo Gianluca Bollini, si è parlato per di più di mercato. Perché, individuato il timoniere, i titani hanno molto da fare per costruire la squadra della prossima stagione. Anche perché del Victor della passata stagione non ne resterà granché nel nuovo San Marino calcio. L’unica certezza è tra i pali. Che sarà Gianmarco Pazzini ancora una volta a difenderli. Per il resto in molti hanno già trovato casa. Il corianese Scott Arlotti è destinato al Sant’Angelo Lodigiano. Proprio come Isaia Lattarulo. L’attaccante Nicholas D’Este maglia l’ha già cambiata passando ufficialmente al Follonica Gavorrano. Mentre, da un biancazzurro all’altro, a pochi chilometri dal Titano, ha trovato casa allo United Riccione, l’esterno Andrea Sollaku. Senza dimenticare che capitan Enrico Sabba e Lorenzo Lombardi sembrano destinati a seguire l’ex tecnico dei titani Stefano Cassani al Lentigione.

Sapendo, quindi, che di lavoro ce ne sarà parecchio da fare, la dirigenza biancazzurra si sta occupando anche dei propri giovani. Così, il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile Giampaolo Donati ha individuato e ingaggiato l’allenatore della formazione juniores. Si tratta di Gianni Belli. Cesenate, 48 anni, non sarà la sua prima volta alla guida di una formazione juniores avendo già allenato Romagna Centro, Ribelle e Forlì. "Un profilo di alto livello – dicono dal club – che saprà sicuramente valorizzare i tanti ragazzi a disposizione e contribuire alla costruzione di una solida base per tutto il San Marino come nei desideri del presidente Montanari. Donati e Belli definiranno ora le altre figure dello staff tecnico.