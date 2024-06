Serie D, in dirittura d’arrivo anche Orlandi. Carcani a un passo. Il Montevarchi ci prova

La nuova rosa dell’Aquila è quasi pronta e tra pochi giorni sarà ufficializzata. Nel frattempo, però, si può parlare di un buon numero di operazioni di rilievo concluse di fatto dal direttore sportivo Donello Resti o in dirittura d’arrivo. Le ultime in ordine di tempo riguardano tre giocatori classe 2002 destinati a seguire a Montevarchi l’allenatore Nico Lelli. Dal Ghiviborgo, l’ex squadra del mister dei rossoblù, arriveranno infatti il centravanti Tommaso Carcani (nella foto), 22 anni il prossimo 10 settembre, che ha realizzato 12 reti nel torneo scorso. L’esterno sinistro d’attacco, Andrea Orlandi, romano con trascorsi nelle giovanili di Lazio e Frosinone e in D nel Campodarsego; e il difensore centrale Lorenzo Vecchi, a sua volta nativo della Capitale e cresciuto negli stessi vivai laziali di Orlandi. Calciatori sui quali Lelli punta molto e che si aggiungono ai futuri aquilotti che il diesse Resti ha bloccato con largo anticipo, come il capitano del Figline Davide Sesti, che ha compiuto 24 anni l’altro ieri, e i suoi compagni di casacca nel campionato passato con i gialloblù figlinesi, vale a dire il terzino destro del 2003 Federico Ficini e il portiere 28enne Emanuele Conti. Innesti che si aggiungono alla lista dei confermati, formata ad oggi dal bomber Edorardo Priore, dai 2005 Antonio Virgillito e Tommaso Lucatuorto e dai 2004 Lorenzo Boncompagni e Jacopo Ciofi. Discorso a parte per uno dei protagonisti della salvezza, Cristian Rufini, in un primo momento dato per partente e che, invece, potrebbe restare.

Già accasati altrove, inotre, il centrocampista Milton Vitali Borgarello, ingaggiato dal San Donato Tavarnelle e l’attaccante Nicolas Boiga, chiesto e ottenuto da Malotti per l’ambizioso Grosseto. E’ approdata al Follonica Gavorrano, una vecchia conoscenza dei tifosi valdarnesi, Gabriele Kernezo, che ha militato nell’Aquila e nella Sangiovannese. Sul fronte delle collaborazioni il Montevarchi ha annunciato quella con lo sponsor tecnico Macron.