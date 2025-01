Serie D, incrocio salvezza. Parola d’ordine continuità

A focalizzare l’interesse sulla 21ª giornata di serie D, girone E, ci sono le sfide impegnative che il Figline affronta in trasferta e quella del San Donato Tavarnelle in casa, tutte molto importanti in chiave salvezza. Queste le gare che sono in programma alle 14,30.

Follonica Gavorrano - Figline 1965. Con il successo ritrovato nel turno precedente contro la Fulgens Foligno, per tutta la settimana l’euforia ha rigenerato l’ambiente dei gialloblù. Il Figline di Marco Brachi è pronto per questa trasferta per mirare a raccogliere un altro risultato utile per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Allo stadio "Malservisi" la squadra del presidente Sarri è pronta alla battaglia sapendo che contro il Follonica Gavorrano, servirà personalità, lucidità e voglia di lottare per contenere questi avversari allenati da Masi che nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo un punto. Sarà un esame importante per la quale il Figline dovrà ricavare buon profitto per affrontare con spirito diverso le prossime due partite importanti in chiave salvezza. Per la formazione, Brachi deve rinunciare a Torrini e Simonti squalificati e Rufini infortunato. Però recupera Nobile e l’attaccante Mugelli, mentre De Pellegrin che è in uscita, andrà a giocare nel Foiano. I padroni di casa saranno privi di Pino e del difensore Scartoni, ma recuperano Morelli.

San Donato Tav.lle - Seravezza Pozzi. Sulle ali dell’entusiasmo per il successo esterno in quel di Orvieto, la squadra di Bonuccelli oggi dovrà vedersela con un buon Seravezza deciso a rialzare la testa. Per la sfida al "Pianigiani" ai gialloblù oltre alla determinazione servirà molta attenzione, in particolare per Benedetti tornato in forma, che ha già all’attivo 13 gol personali. Per la formazione rispetto alla precedente, il tecnico di casa non avrà Croce e Pecchia, più Purro squalificati. E’ probabile che venga riproposto Senesi più il rientrante Carcani, con l’incognita Borgarello a centrocampo. Occorrerà capire se ha i 90 minuti nelle gambe.

Giovanni Puleri