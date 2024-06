Serie D: intanto l’attaccante Rotondo sarà confermato. Sangio, Farini parte. Gli azzurri su Nieri

SAN GIOVANNI

Si infiamma il calciomercato della Sangiovannese. Da domani, infatti, si potrà mettere il classico nero su bianco agli accordi già stipulati sulla parola per dare, così, il via alla costruzione dell’organico in vista del prossimo torneo. Uno dei pochissimi confermati rispetto alla scorsa stagione, ovvero il difensore Christian Farini, pare diretto a Montevarchi e c’è un solo ostacolo da superare per portare a termine la trattativa; la Sangiovannese, infatti, lo scorso anno ne acquistò il cartellino dal TerranuovaTraiana e di conseguenza non vuole far partire Il classe 2002 a costo zero. L’affare, molto probabilmente, si farà anche per la ferma volontà del calciatore di riabbracciare il ds aquilotto Donello Resti. In tema di volti nuovi dopo quelli che potrebbero giungere dal Sansepolcro vale a dire il portiere Patata, il difensore Della Spoletina e l’attaccante Pasquali ecco che Giuseppe Morandini, di pari passo a Caleri e Bonura, ha messo nel mirino il portiere del 2005, di proprietà Fiorentina, Filippo Caroti ultima stagione dodicesimo della Primavera 1 uno allenata da Daniele Galloppa. È cresciuto nell’Affrico. nel 2022 il passaggio alla società viola.

Novità anche per quel che riguarda il parco attaccanti; dopo le partenze di Benucci, Bartolozzi e Canessa e la più che probabile conferma di Rotondo, ecco che la società azzurra ha aperto una trattativa per l’arrivo di Michelangelo Nieri, nato nel 2001, reduce da un biennio a Ponsacco dove complessivamente ha realizzato 20 gol. Gioca da sei anni in questa categoria, può agire sia da seconda punta che da attaccante esterno e nel suo passato, sempre nella massima serie dilettantistica, anche un triennio ad Agliana e un anno a Ghivizzano per un totale di 149 presenze in categoria con 38 reti all’attivo. Il calciatore, che risiede a Sesto Fiorentino, si incontrerà in settimana con il suo procuratore Daniele Martinelli e la società azzurra e, a quel punto, si dovrebbe arrivare all’annuncio ufficiale.

Massimo Bagiardi