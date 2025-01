Serie D. La Fezzanese vince e crede nella salvezza: "Non molliamo mai»

La Fezzanese vince la partita della vita e torna in corsa per la salvezza. Il 2-1 sul Terranuova Traiana nel match giocato a Seravezza, permette ai verdi di portarsi a soli due punti dal Flaminia e a 7 dal Terranuova stesso, tornando in corsa nella lotta per raggiungere i playout. Il risultato è il frutto di una grande prova collettiva da parte dei ragazzi di Andrea Gatti soprattutto sul piano della determinazione e del carattere in una partita combattuta, fisica, tesa e nervosa che ha visto anche due espulsi (uno per parte). Le reti portano la firma, come a Livorno, della coppia di attaccanti Ngom e Mariotti. Comprensibilimente soddisfatto mister Gatti: "Per noi era molto importante dato che ci giocavamo la ‘vita’ ed i ragazzi lo hanno percepito in settimana e prima e durante la partita. Faccio pertanto i complimenti a tutta la squadra perché l’abbiamo interpretata nella maniera giusta ed a mio avviso anche meritando. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita e probabilmente abbiamo avuto qualche situazione che dovevamo gestire molto meglio. Abbiamo vinto con un avversario ostico contro una squadra molto fisica che temevo tantissimo e per noi questa è una delle tante partite che dovremo giocarci fino alla ‘morte’. Assieme al mio staff stiamo lavorando tantissimo facendo un lavoro enorme e li ringrazio personalmente tutti ed ho visto da parte dei ragazzi dei passi in avanti che ci fanno ben sperare per il prosieguo. Abbiamo a mio avviso un parco giocatori importante e oggi avevamo tanto spirito. Dedico la vittoria al gruppo e alla società che sta facendo dei sacrifici enormi e ci crede e ci crediamo tutti fino alla fine". Domenica prossima altra partita importantissima per la Fezzanese che dovrà cercare il successo anche a Figline (ventiduesima giornata) per continuare a sperare nella salvezza.

Paolo Gaeta