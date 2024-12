Serie d. La miglior difesa contro l’attacco atomico. Che sfida tra Lentigione e Ravenna!

Una partita di certezze e speranze quella in programma oggi alle 14,30 al Levantini di Lentigione tra due squadre che occupano la seconda piazza del girone D del campionato di Serie D con 32 punti. Davanti solo Tau Altopascio e Forlì a 33. Le certezze sono che si tratta di due squadre in salute, con il Lentigione arrivato a sei vittorie consecutive e con il Ravenna che con la cura Marchionni ha fatto passo da gigante rispetto alla precedente gestione Antonioli. E ancora: Il Lentigione ha la miglior difesa, il Ravenna ha il secondo attacco e la seconda difesa, 16 punti in casa e 16 in trasferta, 13 gol fatti in casa e 13 in trasferta. Attenzione a Lo Bosco (6 gol senza rigori) e a Manuzzi (5). Il "palazzo" ha designato un arbitro in cui crede e che pare una certezza, Mattia Mirri da Savona, 27 anni, undicesima gara stagionale in pratica in tutti i gironi della D (escluso l’E). Quinta stagione in Serie D, è pure stato quarto uomo in C. Ma torniamo alle squadre che si presentano con un paio d’assenze, Gobbo e De Marco nel Lenz, Nappello e il neo acquisto Mereghetti tra i romagnoli. Poi ci sono gli ex, a partire da Sabba, ma anche dallo stesso tecnico reggiano Stefano Cassani che ha giocato per quattro anni nelle giovanili del Ravenna. Le speranze sono invece quelle che si tratti di una bella partita e con tanto pubblico, visto che la società rivierasca aprirà i cancelli alle 13 proprio per agevolare la folta tifoseria che arriverà dalla Romagna.

c.l.