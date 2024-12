Serie D: la penultima d’andata e del 2024. Il Seravezza a Trestina. Assenti Mosti e Bellini

"A Trestina è sempre una “guerra“". Sa bene le difficoltà che presenta la partita odierna il Seravezza Pozzi che in tutti questi anni quando si è recato in terra umbra ha trovato ogni volta un ambiente “ostile“, sportivamente parlando. E anche per oggi tira aria di battaglia in campo.

Il grande ex del match è Emanuele Menghi, geniale colpo di mercato estivo dei verdazzurri che lo hanno prelevato proprio dallo Sporting Trestina mettendolo a disposizione del nuovo allenatore Lucio Brando che l’aveva espressamente chiesto. L’ha ottenuto e ne ha fatto un pilastro centrale della sua creatura mettendolo al centro del suo progetto tecnico-tattico. Inizialmente l’ha schierato nel suo ruolo naturale di centrocampista anche con qualche gol in canna avendo un gran tiro dalla distanza (nelle prime due trasferte di campionato contro la Fezzanese e l’Ostia Mare infatti ha subito segnato due reti). Poi ha cominciato a metterlo in difesa e da lì non lo sta più togliendo per l’equilibrio che dà alla squadra e la sua capacità di interpretare il ruolo con caratteristiche davvero particolari, risultando quasi sempre il migliore in campo.

Oggi alle 14.30 al “Casini“ di Trestina dirigerà Edoardo Borello di Nichelino, coadiuvato da Andrea Lufi di Lodi e da Marcello Filipponi di Monza. Il Seravezza è sempre secondo in classifica, ora però a -6 dalla capolista Livorno che in questa 16ª giornata (penultima del girone d’andata) ha il big-match a Foligno contro la terza della classe che domenica scorsa s’impose 3-2 proprio a Seravezza... nonostante un secondo tempo quasi interamente giocato in 10 contro 11.

Nel Seravezza mancherà il duttile Luca Mosti, squalificato un turno per somma di ammonizioni. Al suo posto come terzino destro potrebbe essere rispolverato, dopo esser finito un po’ in disparte, il 2004 Salerno che è in ballottaggio col 2005 Turini. Ancora out per infortunio il 2004 Accorsini e il numero 10 Bellini.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Lagomarsini; 16 Salerno (2004), 19 Menghi, 23 Sanzone, 3 Coly; 5 Paolieri (2006), 21 Bedini, 6 Greco, 8 Lepri; 9 Benedetti (C), 20 Bocci (2005).