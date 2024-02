SERIE D, LA PESANTE SCONFITTA DI ASTI COMPLICA LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA. Tracollo Fezzanese, Rolla preoccupato: "Momento difficile, bisogna reagire»

Riparte nel peggiore dei modi il cammino della Fezzanese dopo la sosta dovuta alla partecipazione della rappresentativa di Serie D alla ’Viareggio Cup’. La compagine di Rolla esce dal campo dell’Asti con un pesante ko (4-0) che condiziona il cammino verso la salvezza. Pur mantenendo il decimo posto in classifica, i verdi vedono infatti avvicinarsi pericolosamente la zona playout ora a soli 4 punti. E’ la seconda sconfitta consecutiva della Fezzanese ma quello che preoccupa di più è la prestazione fornita dalla squadra, una delle peggiori della stagione: sbagliato completamente l’approccio alla partita come dimostrano le prime due reti subite dopo poco più di un quarto d’ora. Comprensibilmente preoccupato il mister Cristiano Rolla: "Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta. In settimana ho preparato la partita credendo in certe cose, mentre il campo ha detto l’esatto contrario condizionando i ragazzi nella prestazione. E’ un momento delicato, bisogna mantenere lucidità e riprendere un po’ di fiducia nelle giocate". Fezzanese che in questa settimana si deve ricompattare e ritrovare solidità e concentrazione soprattutto sul piano difensivo: 37 gol subiti in 27 partite giocate sono decisamente troppi. Anche il calendario in questo momento non aiuta: nel prossimo turno la Fezzanese affronterà al ’Luperi’ di Sarzana il Città di Varese, una delle squadre più in forma del momento. Il match è stato anticipato a sabato 24 febbraio.

Intanto l’ex allenatore fezzanoto Stefano Turi ha esordito nel migliore dei modi sulla panchina del Derthona, andando a vincere per 1-0 il sentitissimo derby sul campo della Vogherese, importante scontro diretto per la salvezza.

Paolo Gaeta