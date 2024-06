Serie D. La Recanatese aspetta la Covisoc. Allora si saprà se c’è posto in C

Sono giornate particolari ed inedite per la Recanatese del patron Adolfo Guzzini (foto) che mai aveva vissuto queste situazioni di "color che son sospesi". Tutto l’ambiente, per restare nella perifrasi, è nel limbo, in attesa della ormai nuova data fatidica, quella del 4 Giugno, termine entro il quale debbono essere formalizzate le iscrizioni per la prossima Serie "C". Lo diciamo senza diplomazie: non ci sono motivi né per essere ottimisti né per essere pessimisti nel senso che poi le "forche caudine" sono rappresentate dai controlli della Covisoc che, ovviamente, avverranno in un momento successivo. Questo per dire che inviare i moduli con i relativi allegati può anche essere alla portata di tutti, ma i veri test di ammissione avverranno dopo, e cioè quando verrà vagliata la regolarità formale e sostanziale dei numerosi adempimenti ai quali debbono ottemperare le Società. Al momento lo stato dell’arte è abbastanza chiaro: i clubs che apparirebbero maggiormente in crisi, per stringere di parecchio il cerchio, sono due, il Lecco e la Turris. I neoretrocessi lombardi sono alla mercè del presidente Di Nunno che anche ieri ha dichiarato di non essere in grado di far fronte alla fideiussione da 350mila euro e chiede in continuazione aperture di credito che nessuno sembra disposto a concedergli. Tuttavia l’imprenditore pugliese, da tempo trapiantato in Brianza, sostiene che sta pagando stipendi e contributi ed il personaggio è talmente vulcanico da risultare imprevedibile, nel bene e nel male. A Torre del Greco, almeno per il momento, tutto tace con un Presidente dimissionario e nessuno che sembra veramente intenzionato a rilevare le quote ed ottemperare agli obblighi previsti. Cosa succederà in questi tre giorni con un weekend nel mezzo è davvero complesso poterlo prevedere. Alla finestra non c’è solo la Recanatese, ovviamente ma anche lo stesso Milan che aveva sbandierato l’intenzione di far partire il suo progetto Under 23 senza però riscontri ufficiali, almeno per ora. Nel frattempo tutto è in stand-by anche perché tra le due categoria c’è davvero…più di un mondo di differenza.