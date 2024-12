Serie D. La Sammaurese rifila tre sberloni al Lentigione

SAMMAURESE 3 LENTIGIONE 0

SAMMAURESE: Pozzer, Masini, Morri, Ferrani, Bolognesi, Nisi, Manuzzi (39’ st Sedioli), Maltoni (22’ st Forte), Bonandi (18’ st Misuraca), Gningue (44’ st Papa); Gallo (22’ st Merlonghi). All. Protti.

LENTIGIONE: Gasperini, Capiluppi, Lombardi, Bonetti, Cavacchioli (39’ st Grieco), Battistello (39’ st Cortesi), Sabba (14’ st Babbi), Pari (1’ st Pastore), Alessandrini, Nanni, Mordini. All. Cassani.

Arbitro: Anna Frazza di Schio (Valenti e Scarangella).

Reti: 18’ pt Maltoni, 9’ st Gallo, 35’ st Misuraca.

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Morri, Sabba, Nanni, Pari, Lombardi, Bonetti, Cavacchioli, Cristello (dirigente Lentigione). Angoli 1-4, recupero 1’, 5’.

Doveva essere un turno favorevole, per il Lentigione impegnato a San Mauro Pascoli contro una delle squadre più in difficoltà in questo girone d’andata di Serie D, e invece arriva il risultato che non ti aspetti, una pesante sconfitta per 3 a 0.

Così non si può neanche festeggiare la sconfitta della Tau Altopascio, mentre a passare un bel Natale sono il Forlì e il Ravenna; il Lenz resta comunque quarto. Cassani disegna il suo Lentigione inserendo dal primo minuto i neo acquisti Cavacchioli sulla destra di centrocampo e Mordini sulla sinistra dietro all’unica punta Nanni, quasi un falso nove, lasciando in panchina i due attaccanti di ruolo Babbi e Pastore.

La Sammaurese è viva e lo dimostra, portandosi in vantaggio al 18’ con Maltoni il cui tiro colpisce il palo prima di finire in rete. Al 40’ sugli sviluppi di un corner, Alessandrini viene spintonato al momento dell’impatto sul pallone, ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa entra subito Pastore per Pari, ma lo spartito non cambia, anzi il raddoppio arriva al 54’ con Gallo che di testa incorna un ottimo cross. Il Lentigione si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del gol che avrebbe riaperto la gara, ma ogni tentativo si infrange contro il muro eretto da Ferrani e compagni. Misuraca all’80’ chiude il match di destro e fissa il punteggio sul 3 a 0.

"Una sconfitta non può cancellare quanto di buono fatto fino ad oggi - dice mister Stefano Cassani - ma molti duelli uomo a uomo sono stati decisivi permettendo alla Sammaurese di costruire la sua vittoria, peraltro meritata. Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, un calo di concentrazione che non dovrà capitare più".