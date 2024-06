Serie d. La Sangio rischia di perdere Baldesi. Dialogho tra le parti

La Sangiovannese rischia di perdere il suo capitano. Non per una proposta economica più vantaggiosa arrivata da altri lidi ma per la possibilità di un posto di lavoro che gli è stato offerto. Andrea Baldesi (nella foto), insomma, è indeciso sul da farsi; continuare a vestire la casacca azzurra, ultimando magari gli studi che sta portando avanti da qualche anno, o chiudere con il calcio semi professionistico accettando il posto di lavoro per continuare, poi, a giocare in un campionato regionale nella zona di Firenze dove risiede. Non sarebbe una perdita da poco quella del centrocampista classe 2001, da sei stagioni alla Sangiovannese dove dalla compagine Juniores si è guadagnato, anno dopo anno, un posto da titolare coi più grandi fino a rivestire dallo scorso gennaio la fascia di capitano. Un classico giocatore polivalente, oltre a "fare legna" in mezzo al campo si è poi distinto in altri ruoli. 163 le presenze complessive con due reti all’attivo, non è dato sapere a oggi se resteranno tali o riuscirà ad aumentare questo suo score che farebbe felice non soltanto il neo tecnico Marco Bonura ma anche la tifoseria, che nel corso degli anni ne ha apprezzato oltre che le doti tecniche soprattutto quelle umane.

Massimo Bagiardi