Serie "D» - La sfida al "Carraia» con il San Donato. Ghiviborgo chiamato al riscatto. Bellazzini: "Imparare dagli errori»

Con tanta voglia di riscatto, dopo la brutta sconfitta del debutto: così si presenta il Ghiviborgo che al "Carraia", ospita il San Donato Tavarnelle, avversario tosto e pericoloso, contro il quale servirà una prestazione senza sbavature per fare risultato.

Il gruppo a disposizione di Tommaso Bellazzini ha lavorato intensamente durante la settimana, alla ricerca della soluzioni giuste per andare in campo con fiducia e consapevolezza di poter battere la compagine fiorentina, cercando di "fare tesoro degli errori commessi", come affermato dall’allenatore colchonero. "Non subire i momenti di difficoltà – ha detto il tecnico – , ma reagire sempre da squadra, per superare le insidie di un campionato che ogni domenica propone avversari forti e bene attrezzati".

E sarà così anche contro il San Donato, formazione reduce dalla sconfitta interna di misura subìta dalla corazzata Siena e guidata in panchina dal "Condor" Vitaliano Bonuccelli, tecnico che non ha certo bisogno di particolari presentazioni ed antagonista sempre indigesto per il GhiviBorgo, spesso superato dalle squadre dell’ex centravanti che giocano un calcio molto fisico e terribilmente pratico: avversario, dunque, non spettacolare, ma scorbutico, fra l’altro in cerca di punti dopo lo stop casalingo della prima giornata.

Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per un match pieno di insidie, ma il Ghivi è pronto e concentrato, con l’obiettivo di proporre il proprio calcio.

Due le assenze in casa biancorossoazzurra: l’attaccante Alessio Canessa e l’esterno Lorenzo Rea, entrambi ai box per infortunio. Per il resto tutti a disposizione, con trainer Bellazzini pronto a riproporre il "3-2-4-1" in fase di possesso che, poi, diventa una sorta di "4-4-2" in fase di non possesso.

Questo il probabile "undici" di partenza, con un paio di incognite da sciogliere nell’immediata vigilia del confronto: Bonafacio (’06) fra i pali; Conti (o Lopez Petruzzi), Bura (’04) e Bassano sulla linea difensiva; Campani e Barbera (’04) o Falilò in mediana; Russo (’06) esterno a destra; Nottoli e Noccioli sulla trequarti; Vari esterno a sinistra; Gori (’04) centravati.

Si gioca alle ore 15, attesa una buona affluenza di pubblico, con la speranza di "bagnare" l’esordio casalingo in campionato con una grande prestazione.

Flavio Berlingacci