Serie D. La sfida del Tuttocuoio

La voglia del Tuttocuoio di rimettersi in marcia passa dalla trasferta sul campo del Corticella, formazione della città di Bologna. Questa infatti la sfida messa oggi in calendario, giunto alla 14a giornata, per la squadra pontaegolese, reduce dal ko interno, il primo della stagione, col Forlì (1-3). Ma se la squadra di Firicano non sta attraversando un buon momento in quanto a risultati (1 punto nelle ultime quattro gare disputate), anche il Corticella, che in classifica ha un punto in meno (17 a 16), non è che abbia molto da sorridere. I bolognesi infatti arrivano da due sconfitte, entrambe per 1-0, prima in casa col Ravenna, e domenica scorsa a Lentigione, comunque contro due big del girone, attualmente terza e quarta forza. Più in generale, sul proprio terreno il Corticella ha vinto 3 delle 7 partite giocate, tutte contro avversari in zona play out: 2-0 al San Marino alla 3a giornata, 3-1 allo Zenith Prato alla 7a giornata e 2-0 al Progresso alla 10a giornata. Completano il cammino casalingo un solo pareggio, 3-3 contro il Riccione alla 5a giornata, e 3 sconfitte: 2-3 contro l’Imolese alla 1a giornata, 2-4 contro la Vis Modena all’8a giornata, oltre a quella già ricordata col Ravenna. Da parte sua, lontano dal Leporaia il club della presidente Paola Coia ha racimolato 2 vittorie, a Prato e Riccione, nessun pareggio e 5 sconfitte: quattro… comprensibili perché sui terreni di altrettante big del girone D quali Lentigione, Ravenna, Pistoiese e Imolese, l’altra invece, l’ultima maturata in ordine di tempo, più deludente, in casa dello Zenith Prato, penultimo.

