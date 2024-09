Serie D. La Zenith a San Marino. Missione riscatto

Trasferta da prendere con le molle per la Zenith Prato nella seconda giornata del girone D di serie D. Domenica prossima i bluamaranto saranno impegnati in casa del San Marino, per cercare un pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga incassata nei minuti finali del recupero contro lo United Riccione. L’obiettivo sarà cercare di mettere in cascina i primi punti della stagione, ma non sarà semplice contro i Titani, squadra più che blasonata e abituata ad essere protagonista anche in palcoscenici superiori negli anni passati, che ha iniziato malissimo questa stagione rimediando un pesante ko per 4-1 contro il Tau Altopascio e venendo subito eliminata dalla Coppa Italia per mano del Castelfidardo.

La storia del San Marino ha radici lontane. Fondato nel 1959, è stato l’unico club del suo Paese ad avere militato nel sistema di lega italiano. Ristrutturato una prima volta nel 1973 e una seconda nel 2000, si è sciolto nel 2019 dopo 60 anni di attività. Il traguardo maggiore raggiunto dal club fu il nono posto nel girone A di Lega Pro Prima Divisione 2012-2013. E’ anche l’unico club sammarinese ad avere militato in un campionato professionistico. Nel 2019 il club ha ceduto il titolo sportivo di Serie D al Cattolica. Nel 2021 è stata fondata la Victor San Marino, società partita dal campionato di Eccellenza e arrivata in serie D, che la scorsa estate ha ripreso il nome di San Marino Calcio, creando un nuovo progetto ambizioso, che ha coinvolto investitori, sponsor, cittadini e tifosi. Dal punto di vista squisitamente tecnico per il momento sono 7 i gol incassati dai titani, contro i 3 segnati. La difesa non è il punto di forza della squadra allenata da Emmanuel Cascione, ex calciatore professionista con oltre 400 presenze tra serie A, B e C. In casa Zenith sono rientrati in gruppo Rosi e Falteri, ma c’è da considerare la probabile assenza di Prati in difesa per infortunio e la squalifica di Poli. Domani sera, intanto, la presentazione ufficiale al "Chiavacci" delle le squadre e degli staff della società e novità per il main sponsor della serie D.

L.M.