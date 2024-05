Serie D, l’analisi del centrocampista che ha chiuso in anticipo la stagione per un infortunio. Baldesi: "Stagione dai due volti». La Sangio aspetta il suo capitano

Andrea Baldesi (nella foto) ha chiuso la sua sesta stagione consecutiva con la Sangiovannese come peggio non poteva. Una frattura del perone rimediata in allenamento pochi giorni prima l’ultima gara di campionato con il Trestina, per lui operazione e gesso fino all’11 giugno: "Non ci voleva - afferma il capitano - se non altro questo infortunio è arrivato a obiettivo già centrato. Sarò pronto per fine luglio, al massimo i primi di agosto". Quella da poco conclusasi è stata un’annata dal doppio volto per il centrocampista classe 2001. "Nel girone d’andata in effetti ho trovato qualche difficoltà, da dicembre in poi a causa della nota rivoluzione del mercato dicembrino sono stato insignito del ruolo di capitano e questo ha creato dentro di me un entusiasmo incredibile alla pari dell’atmosfera che, settimana dopo settimana, si respirava nello spogliatoio. La salvezza è stato un grande traguardo di squadra, non soltanto dell’11 che ogni domenica scendeva in campo ma anche da parte dello staff, Rigucci in primis, che come noi ha lottato per il raggiungimento di questo obiettivo". Gesso a parte tra un po’ bisognerà, gioco forza, parlare di futuro. Per le nuove normative si svincolerà in automatico a partire dal prossimo 1° luglio, il suo percorso calcistico è però tutto da definire come tiene a sottolineare: "In queste settimane sarò concentrato sul recupero del mio infortunio ma, al tempo stesso, mi sentirò sicuramente con i dirigenti della Sangiovannese con i quali parlerò per decidere il mio futuro calcistico".

Massimo Bagiardi