Serie D, le altre lombarde oggi in campo. Nel girone B spicca Pro Palazzolo-Desenzano. E a Lodi il Fanfulla ospita il Chievo Verona

Primo turno infrasettimanale del 2025 oggi per il campionato di serie D: in campo anche le squadre lombarde, che militano nei gironi B e C. Nei rispettivi raggruppamenti, da segnalare due variazioni d’orario rispetto al consueto calcio d’inizio fissato per le ore 14.30: alle 17.30 per il girone B si affronteranno alla Dossenina di Lodi, il Fanfulla ed il Chievo Verona, mentre il Caravaggio nel girone C anticipa alle 15 in casa del Lavis per una lunga trasferta trentina.

Proseguendo con il programma ordinario, nel girone B, l’Ospitaletto capolista è atteso a Magenta, ma per gli appassionati ed addetti ai lavori della categoria, sicuramente è da non perdersi il big match Pro Palazzolo-Desenzano. La partita Casatese Merate-Club Milano si disputerà al campo di Merate, Sangiuliano City-Sant’Angelo è invece in calendario a Verano Brianza. L’Arconatese, reduce dal colpaccio in casa della Varesina, riceverà l’ambiziosa Folgore Caratese, a sua volta la Varesina, in cerca di immediato riscatto, andrà a far visita al Breno. Allo stadio Provasi va di scena il match tra la Castellanzese ed il Crema, la Pro Sesto rende visita alla Nuova Sondrio e infine il Ciliverghe sarà nel veronese, ospite del Vigasio.

Nel girone C, l’unica variazione di campo prevista riguarderà l’incontro in programma tra Este-Virtus Ciserano Bergamo, che si svolgerà al campo comunale di Este, con gli orobici che per l’occasione cercheranno di accorciare il divario in graduatoria per iniziare a portarsi fuori dalla zona calda in questo scontro diretto.

L’impegno sicuramente più ostico, almeno sulla carta perché il campo è sempre il supremo giudice di ogni contesa, spetta senza alcun dubbio alla Real Calepina, che dovrà vedersela con il Treviso, attualmente primo della classe fino a questo punto del torneo. Per quanto concerne le altre formazioni della nostra regione, il Brusaporto riceve tra le mura amiche il Calvi Noale, mentre il Villa Valle dovrà affrontare un’estenuante trasferta in Friuli per confrontarsi con il Cjarlins Muzane.

Luca Di Falco