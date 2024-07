Serie D, le manovre dei valdarnesi. Sangio, parte Massai. Nieri veste l’azzurro

Dopo l’ufficializzazione dell’attaccante 23enne Michelangelo Nieri (nella foto) giunta nel pomeriggio di martedì, la Sangiovannese sta lavorando per mettere a disposizione di Marco Bonura un organico che possa, come primo obiettivo, centrare la permanenza in categoria. Il primo dei nuovi arrivati proviene da un biennio a Ponsacco dove, complessivamente, ha messo a segno 20 reti ma nel suo passato anche un triennio ad Agliana ed un campionato a Ghivizzano per un totale di 149 presenze in categoria con 38 gol all’attivo. Può giocare sia da seconda punta che da esterno.

Potrebbero essere annunciati altri colpi in entrata in queste ore, anche per sopperire alla partenza del difensore Farini destinato a Montevarchi. Praticamente raggiunto l’accordo per l’arrivo del pari ruolo Gabriele Fumanti, ultimi 2 anni alla Flaminia con 63 presenze e quattro gol e altre stagioni in serie D soprattutto a Trestina, dove è stato allenato da Bonura. Potrebbe tornare a comporre la coppia difensiva con Della Spoletina, che con lui ha giocato con i tifernati, vicino a sposare la causa azzurra assieme al portiere Patata col quale è stato nell’ultima stagione a Sansepolcro.

Sul fronte delle partenze anche il centrocampista Massai ha comunicato alla società la volontà di non proseguire nel rapporto professionale iniziato un anno fa. Gli unici ad essere rimasti dal passato torneo sono il centrocampista Nannini e i tre classe 2005 Barberini, Romanelli e Senesi che, in un primo momento, avevano preso altre strade. Per la recente reintroduzione del vincolo sportivo sono a tutti gli effetti giocatori della Sangiovannese, se non arriveranno offerte alla società partiranno in ritiro assieme agli altri componenti della rosa.

Massimo Bagiardi