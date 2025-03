Serie D, le sfide decisive. Figline: obiettivo salvezza

Dopo il turno di riposo dovuto alla partecipazione della Rappresentativa al Viareggio Cup, il campionato di serie D si rimette in moto con le gare della 28ª giornata. Si ricomincia con un turno scoppiettante, tante sfide importanti con le squadre fiorentine del Figline e del San Donato Tavarnelle impegnate a conquistare punti per tenersi a debita distanza dalla zona rossa. Queste le gare odierne in programma alle 14,30.

Figline 1965-Ghiviborgo. Arbitro: Montefiori di Ravenna. E’ un match point decisamente importante per i gialloblù del tecnico Brachi in cerca di punti salvezza. Una sfida impegnativa contro un Ghiviborgo ben carico che dopo per aver raggiunto la fatidica quota salvezza, nell’ultimo turno con tanto entusiasmo ha travolto la capolista Livorno rifilandogli uno storico punteggio di 7-1. Anche al "Del Buffa" la squadra di Tommaso Bellazzini è decisa a sfruttare il buon momento per incamerare altri punti necessari per ambire a un posto nei play off. Pertanto, al Figline servirà molta testa, cuore e gambe per riuscire a capitalizzare al massimo la sfida necessaria per tirarsi fuori dalla zona rossa. Purtroppo Brachi dovrà rinunciare al difensore Francalanci per un problema muscolare e a Cavaciocchi squalificato; mentre torna a disposizione Bruni. Per il resto, tutto il gruppo è a disposizione. Fra gli ospiti c’è il rientro dalla squalifica di Campani.

Trestina-San Donato Tav.lle. Arbitro: Petraglione di Termoli. Con i tre punti conquistasti nella gara prima della sosta, il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli è pronto a ripartire con lo stesso obiettivo, consapevole però che sul campo del Trestina occorrerà la partita perfetta. Ottenere il massimo dei punti in terra umbra consentirà di risalire verso una posizione di classifica più tranquilla, necessaria per affrontare con spirito diverso le ultime gare della stagione. Per la formazione, le novità potrebbero essere solo due: il ritorno di Bruni nel reparto difensivo e del portiere Leoni fra i pali, con Tampucci destinato a tornare in panchina.

Giovanni Puleri