Serie d, le ultime dal grifone. Contro il Flaminia Civita Castellana, Marzierli potrebbe tornare a guidare l’attacco

Riusciranno i ragazzi biancorossi a regalare al tecnico Gigi Consonni la prima vittoria allo "Zecchini"? La gara che domani, inizio alle 14,30, vede il Grosseto ospitare la formazione del Flaminia Civita Castellana per la undicesima giornata del girone d’andata rappresenta, davvero, uno snodo fondamentale per Cretella e compagni.

Dopo l’exploit in casa del Follonica Gavorrano, infatti, I biancorossi sono chiamati a dare continuità ai risultati, senza commettere ulteriori passi falsi, nel tentativo di risalire la classifica che ora li vede in zona playout. Del resto anche il patron Gianni Lamioni in settimana ha suonato la carica convinto nel rilancio del Grifone.

Per quanto riguarda lo schieramento che mister Consonni manderà in campo è molto probabile che venga confermato quello vittorioso di domenica scorsa.

Due, forse, i dubbi: uno riguarda la sostituzione del centrale difensivo Bolcano (conferma di Aprili in quel ruolo o debutto del nuovo arrivato Dierna), l’altro concerne il reparto offensivo dove il bomber Marzierli potrebbe farvi ritorno. Dopo la gara contro il Flaminia Civita Castellana del tecnico Nofri i biancorossi sono attesi da due trasferte consecutive. A dirigere la gara Grosseto-Civita Castellana è stato designato l’arbitro Marco Stanzani della sezione di Bologna; assistenti Antonio Masciello di Ravenna e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia.