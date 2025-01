Serie D. Lentigione: è un mezzo passo falso. Pastore-gol, ma il Piacenza fa pari

LENTIGIONE 1 PIACENZA 1

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Bonetti; Cavacchioli, Sabba, Battistello (25’ st Babbi), Alessandrini (49’ st Maggioli); Nappo (44’ st Pari), Mordini; Pastore (40’ st Cortesi). A disp. Delti, Gobbo, Grieco, Martini, Luppi Banchini. All. Cassani.

PIACENZA (3-5-2): Franzini; Somma, Silva, Manucci; Napoletano, Santarpia, Palma (44’ st Corradi), Iob, Ruiz Giraldo; Stefanoni (18’ st Castelli), Recino. A disp. Di Giorgio, Casazza, Del Dotto, Zucchini, D’Agostino, Sambou, Mantagazza. All. Rossini.

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (Ielo e Bensorte).

Reti: pt 4’ Pastore; st 22’ Somma.

Note: ammoniti Mordini, Cavacchioli, Stefanoni, Santarpia. Angoli 4-6, recupero 0’+4’.

E’ un mezzo passo falso: il Lentigione pareggia in casa per 1 a 1 contro la squadra dell’intero girone che peggio si comporta in trasferta, nella giornata in cui vincono e allungano Forlì, Tau Altopascio e Ravenna. Perde la sola Pistoiese, a Ravenna, e ora la classifica di Lenz e Pistoiese dice -8 dalla vetta, +8 per garantirsi i play-off.

La gara si sblocca subito: al 4’ Pastore gira al volo un colpo di testa di Nappo ed è l’1 a 0.

Lentigione in gran forma (assente l’influenzato Nanni) che continua ad attaccare per aumentare il bottino: al 21’, occasione per Alessandrini che calcia fuori di poco dalla sinistra dell’area di rigore.

Al 33’ l’occasione per gli ospiti con Santarpia che finta di destro e calcia di sinistro tirando però fuori dallo specchio della porta.

L’ultima occasione del primo tempo è ancora per Alessandrini che dopo un’ottima azione batte da pochi passi ma non trova la porta.

Le occasioni per raddoppiare aumentano, così per Sabba al 7’, così per Capiluppi che alza sulla traversa al 10’ una punizione-cross dello stesso Sabba.

Al 19’, occasione per Recino che spara alto oltre la traversa, ma al 22’ arriva il pareggio del Piacenza: traversone dalla destra di Napoletano, con l’esperto difensore Somma che svetta nella mischia e insacca nell’angolino.

L’ultima occasione del match è di Alessandrini al 44’, ma il tiro finisce alto sopra la traversa.