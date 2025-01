Serie d. Lentigione in casa del Sasso Marconi. Occhio a bomber Dema, nel mirino della Juve

Terza giornata del girone di ritorno di Serie D, con il Lentigione in trasferta oggi alle 14,30 sul terreno del Sasso Marconi. La formazione allenata da Ivan Pedrelli è quella che si dice una squadra "nella media"; è ottava a centro classifica con 24 punti, 4 sopra la zona a rischio dei play-out. A livello di reti segnate e subite ha poca differenza, mentre i numeri dicono che si trova meglio in trasferta (14 punti) che in casa (10).

Tre attaccanti in particolare da seguire: Abdou Dema, 19 senegalese che è pure il bomber della squadra locale con 5 reti, è seguito spesso anche dagli osservatori della Juventus; Michael Kyereme, un solo gol ad oggi, giocò nel Lenz da luglio a dicembre ’23, dopo una stagione alla Bagnolese; Yaya Jassey ha segnato sinora 4 gol, come il bomber del Lentigione Enrico Sabba.

Il Lenz, tornato al successo nell’ultima gara casalinga contro il Prato, vuole riprendere la sua corsa: è quinto con 36 punti ed oggi occupa l’ultimo posto in zona play-off, in un campionato dove per un Tau Altopascio che marca il passo, c’è una Pistoiese che sta facendo sempre meglio. Forlì e Ravenna stanno comunque dominando.

Per la gara odierna, mister Stefano Cassani ha convocato i portieri Gasperini, Delti e Pagani; i difensori Bonetti, Cabassa, Capiluppi, Cavacchioli, Gobbo, Lombardi e Martini; i centrocampisti Alessandrini, Battistello, Manco, Mordini, Nappo, Pari e Sabba; gli attaccanti Babbi, Grieco, Nanni e Pastore.

c.l.