Serie D: Lentigione sfida Corticella per blindare i playoff

La quintultima giornata del campionato di Serie D vede il Lentigione oggi alle 15 sul campo del Corticella, con le squadre in cerca del successo per motivi differenti.

Il Lentigione è quinto con 52 punti e potrebbe blindare i playoff, oltre che cercare di migliorare la sua posizione per evitare il Ravenna al primo turno.

Il Corticella è 12° con 32 punti, alla pari di Sasso Marconi e Zenith Prato: in questo momento è ai play-out, in attesa del verdetto che dovrebbe togliere alcuni punti in classifica alla società toscana.

La squadra bolognese sta disputando un campionato tribolato, ma in casa viaggia ad alti ritmi con 20 punti dei 32 che vanta; è allenata da Michele Nesi e punta su due attaccanti di valore come Matteo Rizzi (10 gol) e Nico Manara (7).

In complesso ha subito molti gol, penultima difesa del campionato, con cinque "imbarcate" da 4 o 5 reti. Nelle sue file, conosciuto nel reggiano, è Andrea Landi, ex Correggese. Squadra più o meno al completo con qualche acciacco, ma difficile da affrontare, vista la striminzita vittoria del Lenz all’andata per 1 a 0. Il Lentigione sta bene e mister Stefano Cassani, dopo il pareggio col Cittadella, ha avuto parole d’elogio per i suoi: "Giochiamo bene, creiamo tantissime occasioni, siamo anche capaci di ribaltare in poco tempo uno 0 a 2 casalingo, se fossimo un po’ più cinici in avanti sarebbe perfetto". E oggi, nell’attacco del Lentigione, mancherà pure lo squalificato Leonardo Nanni, cannoniere della squadra con 8 gol, oltre a Giovanni Nappo. Rientra da squalifica Mordini e questa potrebbe essere l’occasione per vedere in campo per più tempo Lorenzo Babbi, che quest’anno non ha ingranato (2 gol).

Convocati da mister Cassani i portieri Gasperini, Delti e Pagani; i difensori Bonetti, Capiluppi, Cavacchioli, De Marco, Gobbo, Lombardi e Maggioli: i centrocampisti Alessandrini, Battistello, Grammatica, Luppi Banchini, Manco, Mordini, Pari, Sabba; gli attaccanti Babbi, Bocchialini e Pastore.

Fiorenzuola-Sammaurese si gioca alle 15,30, Imolese-Piacenza alle 20.

Claudio Lavaggi