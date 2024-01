Serie D. L’incredibile Victor ci crede. Prova di maturità con il Lentigione

Perché non crederci? Se lo ripetono tutti i giorni sul Titano, in casa Victor San Marino. Ora tutti sanno nel girone D della serie D che la squadra di Stefano Cassani non è la meteora di turno. Lo sa benissimo anche la capolista Ravenna che per settimane, tra sè e sè si è detta che prima o poi i biancazzurri, matricola del girone, avrebbero mollato qualcosa. Ma il Victor si sta dimostrando granitico ed estremamente cinico. Tutte armi indispensabili per continuare a frequentare i piani nobili della classifica. In fin dei conti i numeri non mentono mai. O quasi. Trentanove punti in 19 gare e un cammino casalingo quasi perfetto. Una sola volta sin qui i biancazzurri hanno ceduto tutto agli avversari ad Acquaviva. Ormai una vita fa, alla fine del girone d’andata, al Forlì. Poi solo esultanze e conferme. Delle 12 vittorie ottenute, ben 8 dicono 1-0. Eccolo il famoso cinismo dei titani. Ma anche una compattezza difensiva che permette sempre di tenere in bilico le gare. Almeno fino a quando non arriva la zampata vincente. Va da sé che quello del Victor non è il miglior attacco del girone con 25 reti realizzate. C’è chi ha fatto decisamente meglio. Come la capolista Ravenna che a bersaglio c’è andata 34 volte. Ma ancora meglio ha fatto il Carpi con il suo miglior attacco del girone (37 reti realizzate). A fare la differenza a San Marino è stata proprio la difesa, la seconda migliore del girone. Con 15 gol subiti la squadra di Cassani ha retto il confronto con la nuova categoria decisamente bene. Neanche a dirlo, meglio ha fatto soltanto la capolista Ravenna che sin qui di gol ne ha subiti soltanto 6. E di questi sei, due sono stati realizzati proprio dai giocatori del Victor. Che è stata l’unica squadra che fino a questo momento è riuscita a sbarrare la strada all’infallibile squadra giallorossa. Ma a San Marino provano a non cullare troppo sogni di gloria. Vivendo giorno per giorno. Partita dopo partita. E il prossimo ostacolo da saltare si chiama Lentigione. I biancazzurre domenica viaggeranno verso l’Emilia con molte consapevolezze in più, ma anche con la certezza di non potersi distrarre un attimo per non permettere al Ravenna di prendere il largo. Uno scontro in alta quota per Sabba e compagni, mentre i giallorossi se la vedranno con quel Sant’Angelo impegnato nella lotta per non retrocedere.