Serie D: l’infortunio di Musa Leight da valutare. Il tecnico Pazzaglia esalta la gara del Sansepolcro: "Bravi nel tenere botta al Grosseto: avanti così»

SANSEPOLCRO

Un punto senza dubbio buono quello che il Sansepolcro ha conquistato nella sfida casalinga contro il Grosseto. La sconfitta del Montevarchi a Seravezza ha portato la zona salvezza a -1 e anche sull’Orvietana, ko ad Altopascio, è stato guadagnato un punto, ma attenzione alle altre avversarie che stanno dietro e che si sono tutte rafforzate: il Ponsacco ha rimontato due reti a Trestina, il Real Forte Querceta ha pareggiato a Figline, il Cenaia ha inchiodato sullo 0-0 la Pianese. Come inevitabilmente accade, la quota salvezza è destinata a salire in una fase di ritorno che rischia di riscrivere il campionato. "Complimenti a entrambe le squadre – ha detto Massimo Pazzaglia, il tecnico in seconda che ha sostituito in panca lo squalificato Marco Bonura – perché è stata una battaglia molto fisica su un terreno allentato da due giorni di pioggia. Chi era in campo ha dato il massimo, senza risparmiarsi. È stata una partita sulle seconde palle e siamo stati bravi nel tenere botta al Grosseto, che è una compagne robusta e con centimetri".

Avete anche provato a trovare la via della rete per vincere la sfida. "Sì, nel finale ci siamo accorti che il lavoro fisico di questi dieci giorni è venuto fuori, quindi abbiamo messo un altro attaccante, l’ultimo arrivato Musa Leight, che però ha subito una lieve distorsione al ginocchio. In settimana conosceremo l’entità dell’infortunio, ma crediamo che roba sia di poco conto". E ora, lo scontro diretto di Orvieto: è qui che il Sansepolcro dovrà confermare di essere squadra da puntare alla salvezza.

Claudio Roselli