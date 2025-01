Serie D. Lo Sicco: "Dobbiamo reagire subito»

Il pesante ko di Livorno ha fatto iniziare nel peggiore dei modi il 2025 al Follonica Gavorrano. Ma in questo momento di difficoltà il capitano prende per mano la squadra, con l’obiettivo di trascinarla fuori da un momento difficile. Fabrizio Lo Sicco si carica il Follonica Gavorrano sulle spalle e sprona i suoi per disputare la seconda parte di stagione nel miglior modo possibile.

"Dopo una sconfitta pesante parlare non è facile, si potrebbero dire tante frasi di circostanza. Ma l’unico modo per andare avanti è il lavoro – dice il capitano –. Dobbiamo lavorare bene questa settimana, perché la partita di domenica la dobbiamo prendere come una delle più importanti del campionato. Non dobbiamo buttarci giù, so che non è facile ma questo è il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti. La gara con il Terranuova Traiana può cambiare le nostre sorti in campionato, quindi dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo tirarci su le maniche e reagire nel modo più veloce possibile".

Una classifica zoppicante che in questo momento dice decimo posto. "Dobbiamo guardarla, in questo momento è giusto che sia così – dice il capitano biancorossoblù –. Bisogna renderci conto di quello che abbiamo fatto fino ad ora. In questo momento guardiamo la parte bassa della classifica, per questo dico che domenica sarà una partita fondamentale per riuscire a stare un po’ più tranquilli e per cambiare le sorti. Un conto è lottare per vincere e un conto è stare più in basso, sono due tipi di campionato diversi e bisogna entrare in questa mentalità".

Importante sarà anche archiviare subito la sconfitta di Livorno. "Eravamo anche partiti bene, nei primi 20 minuti era stata una bella partita – aggiunge Lo Sicco –. Poi abbiamo preso il primo gol e il secondo è arrivato dopo un minuto, ci ha tagliato un po’ le gambe. Mentalmente non è facile, quindi ci siamo un po’ abbattuti. Poi la partita è andata come sappiamo. Adesso dobbiamo voltare subito pagina".