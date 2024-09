Serie D. Lo United batte l’ultimo colpo. Ecco l’esterno d’attacco Barsotti

Tutto è ormai quasi pronto. Il campionato è alle porte. San Marino e United Riccione hanno ripreso a correre sul campo per preparare il debutto. Che per entrambi domenica sarà in viaggio. Tutti in Toscana. I titani sul campo del Tau Altopascio, i biancazzurri della riviera in casa dello Zenith Prato. È tempo degli ultimi ritocchi anche dal punto di vista del mercato. E lo United del presidente Cassese ha messo la parola fine agli acquisti estivi inserendo nel gruppo di mister Beoni, Leonardo Barsotti. Classe 2006, il giovane esterno d’attacco originario di Pisa è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Vestendo le maglie, nelle ultime stagioni, delle formazioni Under 17 e Primavera. Ora per lui, seppur giovanissimo, è arrivato il momento di tuffarsi nel mondo dei ’grandi’ e già da qualche giorno si sta allenando agli ordini di mister Beoni. Ci sarà anche lui domenica sul campo dello Zenith Prato a confrontarsi con la formazione toscana. I biancazzurri sin qui hanno rimediato una sconfitta ai calci di rigore in Coppa Italia contro quel Castelfidardo che poi, domenica scorsa, ha estromesso dalla competizione anche il San Marino di mister Cascione. Coppa al capolinea per entrambe le formazioni di casa nostra che potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato. E il girone D nel quale San Marino e United Riccione viaggiano in coppia si preannuncia decisamente impegnativo. Conosce già gran parte delle sue prossime avversarie la squadra biancazzurra che in quello stesso girone era stata inserita anche la scorsa stagione. La new entry è lo United che ha traslocato insieme a tutte le altre emiliano-romagnole dal girone F, quello delle marchigiane dove ha passato lo scorso campionato. E la squadra della Perla Verde dovrà appassionarsi ai tanti derby in programma. Da quello con le ambizione Ravenna a Forlì, fino a quello contro la Sammaurese. Senza dimenticare, ovviamente, quello con i più vicini di casa del San Marino.

Le gare della prima giornata: Cittadella Vis Modena-Piacenza, Corticella-Imolese, Fiorenzuola-Pistoiese, Forlì-Sammaurese, Lentigione-Tuttocuoio, Progresso-Sasso Marconi, Ravenna-Prato, Tau Altopascio-Victor San Marino, Zenith Prato-United Riccione.