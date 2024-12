Serie D. Lo United ingaggia Greco. Tris di cessioni per il San Marino

Gente che viene, gente che va. A Riccione, ma anche sul Titano. Il mercato invernale delle squadre di casa nostra entra nel vivo. Lo United del nuovo presidente Tranquilli ieri ha annunciato l’ingaggio dell’esterno d’attacco Nicola Greco. Classe 2000, riminese, nelle ultime stagioni il centrocampista ha calcato i campi sammarinesi giocando nel campionato interno del Titano con La Fiorita e Libertas. Con il club di Montegiardino la scorsa estate ha anche giocato le qualificazioni alla Conference League andando a bersaglio nel secondo turno contro i turchi del Basaksehir. In categoria ha già accumulato esperienza, a Santarcangelo e a Cattolica. Giornata, quella di ieri, di arrivi ma anche di partenze. Infatti, ha lasciato il club della Perla Verde l’esterno d’attacco Gesualdo Napolitano che nella seconda parte di campionato vestirà la maglia della Vibonese.

Giornata solo di saluti, invece, in Repubblica. Ha lasciato il San Marino per trasferirsi al Ravenna l’esterno classe 2006, Marco Mereghetti, cresciuto nel settore giovanile del Monza. Nella passata stagione si è diviso tra San Giuliano City e Pergolettese, prima di passare in estate al San Marino con il quale ha totalizzato 15 presenze con una rete e due assist. Nella stessa giornata il club del presidente Montanari ha anche comunicato la cessione a titolo definitivo di Mattia D’Agostino alla Fermana e la risoluzione consensuale del contratto con James Tenkorang. Un mercato invernale decisamente movimentato sul Titano, anche se per il momento sono più le partenze degli arrivi. Tutto questo in vista della domenica in campo. Con lo United Riccione che davanti al proprio pubblico allo stadio ’Calbi’ di Cattolica si giocherà molto nel derby con la Sammaurese ultime della classe. Sarà la prima gara sulla panchina del Riccione per il nuovo tecnico dei biancazzurri Paolo Cortellini che ha appena preso il posto dell’esonerato Loris Beoni. Seconda trasferta consecutiva invece per il San Marino che, dopo aver lasciato tutto sul campo dell’Imolese, domenica sarà di scena allo stadio ’Morgagni’ per affrontare il Forlì. Gara non esattamente semplice per i titani di mister Biagioni che hanno l’obiettivo di chiudere il girone d’andata scalando qualche posizione in classifica.