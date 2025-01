Serie D: l’obiettivo della salvezza passa per la partita in Romagna. Il Corticella di Nesi cerca l’impresa a Imola

Sogna di vivere un 2025 all’insegna della continuità il Corticella di Michele Nesi. Salvarsi, senza dovere passare attraverso i playout, in un campionato complicato come quello di D, avrebbe lo stesso sapore della vittoria di un campionato per la formazione biancazzurra che, nel corso del girone di andata, ha vissuto sulle montagne russe proprio a causa della mancanza di continuità dal punto di vista dei risultati. Dopo un inizio choc (appena quattro punti nelle prime sette partite con la bellezza di 21 reti subìte), bomber Rizzi e compagni sembravano aver finalmente imoboccato la strada giusta (ben quattro successi di fila contro le dirette rivali Sammaurese, Zenith Prato, Progresso e Fiorenzuola), ma, dopo questo eccellente ruolino, sono purtroppo arrivate cinque sconfitte consecutive. Nell’ultima partita del 2024, la band di Nesi ha però dimostrato di essere viva e, soprattutto, di possedere gli attributi necessari per centrare l’obiettivo: sotto 1-0 (e di un uomo) nel delicato derby esterno contro il Sasso Marconi, il team della presidentessa Roberta Bonfiglioli si è reso protagonista di una veemente reazione di orgoglio che gli ha consentito di trovare il pari.

Pari prezioso sia per la classifica (si trattava infatti di una scontro diretto) che per il morale dal momento che, grazie a questo punto ottenuto con il coltello tra i denti, il Corticella è appunto riuscito a chiudere una pesante striscia negativa. Quintultimi in classifica a quota 17 punti, Malagoli e compagni hanno lavorato duramente in questo periodo di pausa per cercare di presentarsi nel migliore dei modi al nuovo anno. E’ chiaro che l’impegno odierno si preannuncia tutt’altro che semplice. Eh sì perché i biancazzurri faranno visita all’Imolese, formazione sicuramente molto giovane, ma che, al contrario di quelle che potevano essere le premesse di inizio stagione (che la vedevano come squadra da semplice salvezza), si è resa protagonista di un girone di andata sopra le righe che gli ha consentito di presentarsi al giro di boa al sesto posto in classifica a quota 29 punti. Servirà dunque una prestazione super, al Corticella, per strappare un risultato positivo in quel di Imola ed iniziare così col piede giusto il 2025.

Nicola Baldini