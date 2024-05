Serie d. Malotti, lunedì nuovo incontro con Vetrini. I tifosi: "Speriamo che il mister resti»

Dovrebbe avvenire lunedì un altro incontro tra il direttore generale Filippo Vetrini e l’allenatore Roberto Malotti. L’argomento è semplice: la decisione del tecnico fiorentino per la prossima stagione. In realtà questa attesa, mentre le altre società sono già al lavoro, sta facendo discutere i tifosi e gli sportivi maremmani dal momento che non ci sono ostacoli nè da parte della società nè da parte della tifoseria per quanto concerne la conferma del mister. Anzi: c’è un’autostrada aperta per l’allenatore che ha rilanciato la squadra ed ha vinto i playoff. "Io ho fiducia nella società e nel Progetto Grosseto – afferma Enrico Andreucci del Club Vecchia Guardia –, quindi sono convinto che il patron Lamioni farà la cosa migliore anche nella scelta del tecnico. Ci sono tutti i presupposti (la società lo vuole e lo ha dimostrato, i tifosi lo aspettano a braccia aperte) per una conferma di mister Malotti, ma se lui non è convinto sarà necessario trovare un altro allenatore. Questa attesa può durare ancora qualche giorno: poi, va presa una decisione da parte della società. E se Malotti dovesse dire no vedrei bene l’arrivo di mister Giacomarro". "Un’attesa che si sta allungando un po’ troppo – dice Guido Borsetti presidente del Club Anno Zero – dal momento che mister Malotti ha vinto I playoff, la società biancorossa è disposta ad accontentarlo su tutto, i tifosi e la città hanno dimostrato di volergli bene. Quindi la decisione spetta soltanto a lui. Inoltre questa indecisione potrebbe mettere in difficoltà la stessa società biancorossa".