Serie D. Malotti torna in pista a Grosseto. E domenica il turno di riposo Roberto Malotti diventa il nuovo allenatore del Grosseto, squadra di Serie D. Dopo la separazione consensuale con l'ex tecnico Bonuccelli, la società ha scelto Malotti per le restanti dodici partite del campionato. Malotti cercherà di migliorare la posizione della squadra, che è attualmente in bassa classifica. Sette squadre del girone E di Serie D hanno già cambiato allenatore questa stagione. Il campionato si ferma per una settimana a causa della partecipazione della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup.