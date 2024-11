Serie D. Masetti saluta. Nava: intervento ok. E oggi il Lenz ospita lo Zenith Prato

Prima ancora di parlare di calcio giocato, due sono le notizie che arrivano da Lentigione, lo scioglimento del rapporto con il difensore Andrea Masetti e soprattutto l’esito dell’intervento a cui si è sottoposto al ginocchio il capitano Valerio Nava (foto) dopo l’infortunio subito nella trasferta con il Tau Altopascio.

La ricostruzione del legamento crociato anteriore effettuata dal professor Zaffagnini del Rizzoli di Bologna è avvenuta perfettamente. I tempi di recupero saranno lunghissimi, al punto che si parla di stagione finita. Ed eccoci all’attività agonistica per dire che oggi alle 14,30, nell’11ª giornata d’andata, il Lentigione ospita al Levantini lo Zenith Prato, formazione che occupa la 14ª piazza con 8 punti ed è dunque in piena zona play-out.

I toscani hanno avuto un inizio altalenante e sentono la mancanza di un bomber, al punto che dei solo otto gol segnati, sette sono stati realizzati da giocatori differenti, oltre a un autogol.

L’allenatore è Simone Settesoldi e proprio in questi giorni lo Zenith Prato si è rinforzato, ingaggiando il difensore classe ’91 Niccolò Pupeschi (ex Correggese) e Simone Perugi, centrocampista ex Prato.

Di contro il Lentigione lamenta l’assenza dello squalificato Giovanni Nappo, oltre che dei due giocatori sopracitati.

Ad oggi la formazione di Stefano Cassani è sesta con 17 punti (prima posizione fuori dai play-off), essendo stata superata in settimana dall’Imolese che ha sconfitto nel recupero il Tuttocuoio.

c.l.