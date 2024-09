Serie D. Masi: "Buona gara. Ma non rilassiamoci»

Bene il primo tempo, un po’ di fatica nella ripresa. E ora sotto col Livorno in campionato. Il Follonica Gavorrano è approdato ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia di serie D battendo 2-1 in casa il Sasso Marconi.

"Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi la ripresa è stata un po’ più faticosa a causa del caldo opprimente – ha spiegato mister Marco Masi –. Siamo stati meno intensi, poi abbiamo preso un gol da evitare a cinque minuti dalla fine su calcio d’angolo, però tutto sommato siamo soddisfatti. Bisogna trovare un po’ di equilibrio nelle due fasi, non possiamo pensare di essere sempre intensi nella metà campo avversaria, qualche volta bisogna leggere la situazione e abbassarci un po’, anche per arrivare in fondo alla gara con meno fatica. Adesso c’è anche la componente del caldo che accentua un po’ questa situazione".

Adesso però inizia il campionato, con la prima giornata che vedrà i minerari ospitare il Livorno per la prima giornata.

"Ovviamente siamo soddisfatti, ma certamente bisogna guardare anche le cose che vanno meno bene per lavorare anche su quelle per correggerle, in previsione dell’inizio del campionato – ha aggiunto Masi –. Dove i punti conteranno molto, sarà importante non prendere gol ed essere sempre equilibrati. Domenica ci sarà una partita difficile, cercheremo di renderla difficile anche agli altri".

Soddisfatto il presidente Paolo Balloni. "È stata una bella partita, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni – ha aggiunto Balloni –. La squadra ha giocato molto bene, abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi e al mister. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo molto, è ambizione della società riuscire ad andare più in là possibile e ben figurare. Quindi la partenza è stata quella giusta, siamo molto contenti. Domenica prossima ci aspetta un impegno importante, la prima di campionato contro il Livorno. Sarà un altro test che valuterà il peso di questa squadra"