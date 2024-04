Serie D. Mobilieri ad Altopascio contro la matematica

Sarà un futuro targato Eccellenza per i Mobilieri Ponsacco dopo l’ultima sconfitta subita al Comunale? Le previsioni anticipano questa sentenza non condivisa ancora dall’aritmetica. Contro gli uomini di Amoroso la squadra rossoblù ha offerto una prestazione deludente nel primo tempo, riscattandosi ampiamente nella ripresa macinando corsa e gioco e costruendo due limpide palle-gol poi vanificate. Gli errori in area ospite hanno pesato tanto quanto le indecisioni nelle retrovie e l’esperienza degli avversari,hanno marcato la differenza. Rossoblù attesi oggi ad Altopascio sede della squadra Tau Calcio che è in piena corsa per un posto ai plaly off e fra le mura è stata sconfitta da Seravezza Gavorrano e Livorno. Ci vorrà un Ponsacco formato Pianese per arginare la carica degli uomini di Venturi che ha il secondo attacco del girone con 50 reti. L’annata negativa dei Mobilieri offre due certezze; gli attaccanti Matteo Panattoni ’02 e Lorenzo Sivieri ’05. Panattoni, unico alteta rossoblu ad aver giocato tutte l partite con 12 reti si segnala il 4° goleador del campionato. Prospettive interessanti anche per Sivieri arrivato per la Juniores Nazionale ha trovato immediati riconoscimenti. Conta 15 presenze nella squadra ed è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale LND U 18 al Centro Sportivo Accademia di Roma il 17 aprile per il raduno territoriale dell’Area Centro Sud.

Luciano Lombardi