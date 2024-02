Serie D. Mobilieri col Ghiviborgo per tornare a crescere

Le buone notizie che arrivano dalla 74a Viareggio Cup dove i due giovani Juniores Nazionali dei Mobilieri classe 2006 Lorenzo Sivieri attaccante e Hala Alban centrocampista sono stati impiegati entrambi all’esordio rispettivamente con la squadra dell’Empoli e con la spagnola Jovenes Promesas accendendo nuove speranze in casa dei rossoblù a testimonianza del buon lavoro di talent scout del ds Paolo Del Corso. Mancano 12 partite alla chiusura del girone, di cui sei in trasferta e sei al Comunale, ed oggi alle 14.30 allo stadio Carraia di Ghivizzano la squadra ponsacchina sarà ospite del Ghiviborgo formazione nei quartieri alti della classifica. Fra le mura di casa i biancorossi sono una macchina quasi imbattibile avendo realizzato ben 25 punti (8 vittorie,un pareggio ed una sconfitta), dei 34 che assegna la classifica un punteggio casalingo da primato. Il girone di ritorno ha confermato l’intraprendenza a domicilio del Ghivìviborgo ma lo scarso rendimento in trasferta, (bastonata domenica scorsa a Livorno per 4 a 1) dove ha ottenuto un punto in tre partite, addirittura peggio dei Mobilieri che ne hanno ottenuti due, ma in due round. Il Ponsacco dovrà affrontare la squadra dell’ex Carli con intraprendenza ragionata, certamente osando il possibile per cercare di sovvertire il pronostico che tuttavia è nelle corde dei Mobilieri come è accaduto recentemente a Trestina e Livorno.

Luciano Lombardi