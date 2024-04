Serie D. Mobilieri, poche speranze. In campo per Mattia

Rimangono ancora tre partite da giocare per i Mobilieri Ponsacco dopodichè ci sarà il tramonto dell’annata calcistica che segnerà anche per la squadra rossoblù il terminal della serie D. Aggrapparsi alla infinitesimale probabilità di agganciare i play out può essere stimolo per la squadra per cercare una vittoria in campionato sul campo di casa che manca dal 22 dicembre 2022. La squadra è attesa oggi alle 15 da una match impegnativo contro quel Gavorrano che gode di ampi consensi, ha la difesa meno perforata del torneo con 25 gol subiti ed è al secondo posto in classifica a meno tre dalla capolista Pianese impegnata in casa col Sansepolcro candidato ai play out. Gli uomini di Masi sembrano aver perso il treno della vetta nelle ultime tre giornate pareggiando in casa 1 a 1 col Figline,crollando a Poggibonsi 4 a 1, e domenica scorsa fermata in casa 1 a 1 con lo SC Trestina. La forza della squadra ospite e nota ma il Ponsacco può creare suggestione ai maremmani come fece all’andata dove cedette per 1 a 0 con rete segnata a tempo scaduto, avendo sprecato al 17° della ripresa un penalty con Panattoni.

La gara offrirà anche uno spaccato fra ex con il ponsacchinoTommaso Borselli a Gavorrano nella stagione 2015/16 ed il biancorossoblù Mattia Mencagli con la maglia del Mobilieri nella stagione scorsa. La partita avrà un anteprima emozionante con un minuto di raccoglimento per la scomparsa del giocatore Mattia Giani. Sarà un doloroso ricordo per gli sportivi ponsacchini che lo applaudirono protagonista all’esordio in D nella stagione 2017/18 con la maglia rossoblù (nella foto). Con la guida di mister Giovanni Maneschi Giani giocò 22 partite segnando 6 gol. Indimenticabile quella contro il Ligorna con Giani match winner in uno schieramento così composto: Cirelli, Lici, Menichetti, Bedin, Gremigni, Mazzanti, Castorani, Negri, Pellegrini, Doveri, Giani. All’ingresso in campo il capitano del Ponsacco indosserà una maglietta per omaggiare la memoria di Giani ed esprimere condoglianze alla famiglia di Mattia e alla società del Castelfiorentino.

Luciano Lombardi